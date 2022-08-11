夏天背脊爆汗、易出油生暗瘡？醫生親授5招抗痘必殺　防曬也有伏

夏天溫度高、出油出汗頻繁，也使得「痘痘、粉刺」總是毫不留情找上門！



而除了臉部肌膚的痘痘之外，最讓人困擾的莫過於生長在背部、胸口肌膚處的痘痘！背部痘痘不僅不美觀，甚至治療時程比臉部更麻煩～是許多女孩夏天的苦惱之一！

到底背部長痘痘了該怎麼辦？專家指點夏日抗痘五大觀念，快快檢視妳都做對了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 護髮、洗頭要注意！

背部長痘痘的原因，不光只局限於體質、日常穿戴衣物又或者床單的細菌，最常被女孩們忽略的還有「洗頭、護髮」過程！痘痘形成的原因，主要原因是皮脂分泌過多、老廢角質堆積導致，這時若在洗頭時、洗頭後使用過於潤澤的護髮產品，例如髮膜、髮油等油分子大的品項，當產品不慎沾附到背部肌膚，則可能導致毛孔阻塞，加速治痘的風險。

2. 運動後清潔要更仔細

第二點治痘的狀況，還有清潔觀念不夠到位！除了日常的洗澡要仔細且認真之外，當氣候潮濕悶熱或運動後大量流汗，同時又穿著緊身的運動服時，衣物的摩擦再加上汗水、皮脂的堆積，就很容易引發毛囊阻塞、發炎的情況！建議運動健身後一定要換下沾滿汗水的貼身運動服，且即時以溫和沐浴品沖洗、清潔身體，便可以降低背部、胸口處痘痘的形成。

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3. 防曬乳使用有訣竅

夏天戶外活動多，防曬乳則成為我們隨身必備的防禦單品！不過頻繁補擦防曬、厚塗防曬乳，預防曬黑曬傷同時，肌膚的痘痘問題妳也有注意到嗎？皮膚科醫生表示，長痘痘更需留意防曬功夫！紫外線刺激不只會導致肌膚老化，更會促使膚溫升高而引發痘痘。不過在防曬乳選擇上就得留意幾個重點，第一：建議防曬乳選擇在成份上要避開含合成脂或是橄欖油的品項，並且避開質地厚重的防曬產品；第二：防曬噴霧也是容易引發痘痘的高刺激單品之一，使用時一定要和肌膚保持距離，並選擇屬性溫和品項；第三：補防曬前一定要先將肌膚的汗水、油光擦乾再擦防曬品，才可有效預防痘痘生成。

4. 去除背部痘疤要有耐心

治療痘痘真的是長期抗戰！不光是前置預防、過程的治療很重要，後續殘留的痘疤更是女孩們的一大難題！尤其生長在背部的痘痘，由於背部肌膚比臉部還厚，毛囊結構也較深層，殘留下的痘疤，就得花更長時間代謝沉澱的黑色素！針對這點，醫師也強調，想要還原美背，不只要先從治療下手，後續的疤痕復原也得有耐心地呵護2～3個月的時間，過程切勿心急，才能真正與痘痘背說再見～

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5. 日常飲食這樣控制

最後一點，雖然是老生常談，但肯定還是有多數女孩總是做得不夠到位！改善痘痘的不二法門之一，便是飲食，但實際上到底該怎麼吃呢？首先最重要的就是要忌口油炸、重口味飲食，且每天要攝取大量水分（每日2000ml以上），更能加速體內新陳代謝、修復痘痘，並提升肌膚保水度。至於在飲食建議上，醫師建議可以從低脂飲食下手，符合食材纖維量高、含糖量低、烹煮時間短、低精緻度四大飲食重點，便能從裡到外改善痘痘體質。

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