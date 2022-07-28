止汗劑、香體露正確用法　專家拆解5大地雷位　噴對時間點抑體臭

夏天日曬過後，不只肌膚出油、汗如雨下，那令人尷尬的體味、汗臭味、狐臭猖狂飄散更是讓人想找個洞鑽！



不論男女，在夏季最困擾的就是汗味、體味的問題～這時一款止汗香體產品就成了都會男女的日常救星！但天天依賴止汗香體產品的妳使用方式真的正確嗎？是否有哪些小地雷不小心誤踩了呢？

專家指點止汗香體產品5大使用重點，妳不可以不知道！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 重點局部使用

止汗劑、香體露與香水不同點在於，其質地更加輕薄、親膚且有些帶有抑制汗水、抑制體味的特殊效果～相對的，在使用這樣機能型的香氛產品時，想要讓除臭效果更好，就得抓住重點部位使用！專家建議，切勿全身大面積使用，大面積使用很可能導致排汗散熱困難而引發中暑，反而可以針對有汗腺的位置噴灑，例如腋下、手腳等容易出汗部位，同時避開較敏感的脖子以上肌膚。

2. 甚麼時間使用最有效？

那什麼時間使用，抑制體味的效果最好呢？答案是：肌膚乾燥時！無論是止汗劑又或者香體露，都盡可能避免於大量流汗與散熱過後，或是猛冒汗時使用，這時的肌膚較敏感，不只容易引發不適感受，抑制氣味的效果也很有限！不妨於每日出門、運動前20~30分鐘，又或者洗澡沐浴後身體乾燥時噴灑，除臭續航力會更有感喔！

3. 一天使用頻率怎麼拿捏

很多人為了維持自己的體香狀態，會過度依賴止汗劑、香體露！但其實專家提醒，止汗劑、香體露的使用頻率太高對於肌膚也是有刺激風險的！最佳的使用頻率建議可以於前天晚上洗澡後使用，隔天出門前在補一次，若有運動需求，則能於運動前補噴，一天使用不超過三次，同時避免天天使用，更能健康地養出香香氣場。

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4. 噴灑距離要注意

噴霧式產品最忌諱的就是皮肌膚太近！尤其有些止汗劑還夾帶著涼感、抑制汗水的機能性，距離肌膚過近噴灑，容易刺激毛孔，可能因涼感效能而凍傷肌膚，建議噴灑時距離肌膚15-20公分，同時避免噴灑到臉部、口鼻處，以避免吸入性刺激導致不適感受。

5.夏日清爽飲食竟藏地雷？

除了依賴止汗劑、香體露來抑制體臭、汗臭味之外，夏日飲食也是許多人忽略到的小危機！許多人在夏天會不小心吃進太多精製的碳水化合物，且口味偏清淡、普遍油脂攝取量不足。這樣的清爽飲食很容易引起體內二氧化碳和餘熱過多，使得身體自然產生更多酸性物質，進而促使皮膚分泌更多油脂來平衡～而當皮膚屬性偏酸且油脂過多就很容易引發細菌滋生，導致體臭加劇！若妳也是找不到汗臭的來源，不妨可以先從改變夏日飲食下手。

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