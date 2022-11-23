一周激減3吋肚腩！美女瑜伽導師分享瘦小腹操　大展腹肌、人魚線

【減肥｜瘦小腹動作】減肥最難減的位置，相信便是小腹，若然肚凸凸，搭車時更可能被讓關愛座，引起尷尬誤會。韓國美女瑜伽導師Jiny的YouTube頻道，坐擁過百萬粉絲。她曾拍片分享超強的減肚腩訓練，並在短短一星期內，肚腩激減3吋，而且腹部變得平坦，成效驚人，吸引逾千萬人觀看。



【減肥｜瘦小腹】韓國美女瑜伽導師Jiny坐擁過百萬粉絲。(IG@pilatesyoga_jiny)

【減肥｜瘦小腹】Jiny的腹部變得平坦。(IG@pilatesyoga_jiny)

【減肥｜瘦小腹】她拍片分享一周內減3吋小腹的動作。(YouTube@VitaminJINY)

長相甜美的Jiny不時都會做瑜伽，練成好看的身體線條，更會展示腹肌和人魚線，看來非常陽光和性感。她亦經常拍片分享減肥操，在4年內已得到百萬訂閱，足見影片實用和有效。由於減肥操的強度較高，因此更能燃燒脂肪。大家不妨跟隨她做以下12個動作，每組時間約1分鐘，以趕快減走惱人的小腹吧！

【減肥｜瘦小腹】凌空踏單車(YouTube@VitaminJINY)

【減肥｜瘦小腹】動作一：



首先在平躺後，將雙手墊住臀部，然後舉高雙腿，凌空做出踏單車動作。若然覺得輕鬆的話，可以雙手離開臀部，並加大動作幅度，同時保持腰背挺直，讓腹部收緊，直至無力時，要將雙手放回臀部底下，以減少因錯姿勢而受傷。要加強鍛鍊腹部的話，動作需更貼近地面，以使用更多腹力。

【減肥｜瘦小腹】動作二：



將雙腳舉起，在做出尖腳動作後，稍為放下右腳，讓腿部與地面呈約30度，再放下左腳。完成動作後，將右腳舉高至原位，左腳也緊接提高，並一直重覆這組動作。需要保持腰部挺直，以免拉傷。若然腰部彎起的話，可以減少動作幅度。

【減肥｜瘦小腹】動作三：



同樣舉起雙腳、雙手墊底，然後利用腹力，將雙腳一起緩緩放下，但不能碰地，然後再提高至原位，並重覆動作。

【減肥｜瘦小腹】動作四：



將雙腿屈曲，然後大呼一口氣，利用腹力提高臂部，讓盤骨指向面部，再吸氣放下，並重覆動作。這個動作可以鍛鍊下腹位置，同時保持呼吸節奏，可避免臀部用錯力。

【減肥｜瘦小腹】動作五：



張開雙手並舉高雙腳，然後尖腳打開，並在半空中收回，畫出一個圓圈。若想加強效果，可以增大畫圓幅度，同時將雙手墊在臀部，以減少拉傷。

【減肥｜瘦小腹】動作六：



雙腳伸直舉高，保持尖腳姿勢，並將雙手放在臀部底下，然後運用腹力抬起雙腿，並伸至頭後，最後放下。若然感到輕鬆，可將雙腿向上提高，以使用更多的腹力。此外，伸直雙腳時，可做出交叉動作，以集中力量。

【減肥｜瘦小腹】動作七：



將雙腿提高至腰部不會彎起的位置，然後凌空快速上下擺動，重覆動作，需保持背部和臀部不動。

【減肥｜瘦小腹】動作八：



雙膝跪地，雙手向前支撐在地，然後呼氣，利用腹力抬高腰部，然後放下，並重覆動作。

【減肥｜瘦小腹】動作九：



平躺在地上，雙手墊臀部，然後舉起雙腳後屈曲尖腳，再伸直雙腳，其後收回至原來位置，並重覆動作。

【減肥｜瘦小腹】動作十：



繼續平躺在地上，然後屈曲雙腿成直角，運用腹力將雙腿來回抬高放下，期間不能碰地。

【減肥｜瘦小腹】利用腹力保持抬腿姿勢。(YouTube@VitaminJINY)

【減肥｜瘦小腹】動作十一：



平躺在地上，雙手墊臀部，然後舉起雙腳後屈曲成直角，再利用腹力，緩緩將雙腿放下，並一直保持姿勢，同時需要注意腰背挺直。

資料來源：YouTube @ 비타민신지니 VitaminJINY