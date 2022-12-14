護膚教學｜30秒醫美級洗臉技巧　4步驟告別黑頭粉刺　低成本潔膚

天氣已逐漸轉涼，是不是換季皮膚的臭毛病又都跑出來了！有時突然來個秋老虎，悶熱的感覺更甚夏季，一整天下來，口罩底下滿是流汗出油的狀況，就算洗了臉，T字部位還是總感覺泛著油光，長時間的油脂堆積也就造成痘痘、粉刺的形成，臉部肌膚的健康開始亮起了紅燈，但其實這些問題都源自於錯誤的清潔方式所引起。



近期在小紅書上爆火了一款「30秒洗臉法」，只要跟著以下4步驟並依照此手法、方式，臉上的髒污一次全被帶走，就連黑頭也抵擋不了，還不快跟著小編一起看看這個洗臉魔術吧！

「30秒洗臉法」4步驟，再見臉上黑頭粉刺！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「30秒洗臉法」

步驟1. 洗臉前先洗手

手一整天碰了多少東西，就可以知道上面粘了多少細菌，這也就是為什麼大家都說沒洗的手千萬不要摸臉，因此大家在洗臉之前一定要記得先將雙手清潔乾淨，否則的話細菌在清潔過程反而被帶到臉上，不但洗不乾淨還會越洗越髒，就算後續做再多保養也全是白費，大家可別忽略這步驟導致後續功虧一簣。

步驟2. 一次清潔T字部位

正式進入洗臉環節之前，先提醒大家在選擇洗面奶時應儘量避免含有刺激成分的產品，以溫和、保濕為主，首先，將洗面奶搓揉至起泡狀態，接著塗抹在較容易出油的T字部位上，包含額頭、鼻子、下巴，並以畫圈按摩的手法進行搓揉，臉頰部分簡單帶過即可，不用停留太長時間就以清水沖洗掉，此步驟目的是在加強清潔易生成粉刺的地方。

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步驟3. 溫水二次清潔

30秒洗臉法最大的特色就在於需要進行兩次的清潔動作，而此步驟與前者最大差異就在於使用手法的不同，將畫圈改為按壓的方式進行，同樣先把起泡後的洗面奶塗在T字部位 ，接著開始以按壓的手法持續30秒，剩餘泡沫簡單帶過臉頰後，最後以溫水洗淨全臉即可，特別提醒使用溫水的刺激性最小，也是最符合人體臉部的溫度。

步驟4. 擦拭乾淨

洗完臉後讓他自然風乾是超級錯誤的觀念，除了多餘的水份會使皮膚發涼，更容易導致細菌的滋生，並不會達到所謂的補水作用，因此在洗完臉之後一定要記得用紙巾或一次性毛巾將臉上多餘的水分擦拭乾淨，讓肌膚保持乾爽狀態再進行後續的保養動作，後續若是有發現粉刺問題，千萬別用手下去擠壓，而是以粉刺夾將其清除，才不會造成細菌感染等問題。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】