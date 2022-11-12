減肥｜網選6款瘦身早午餐　低卡飽肚通便祕　纖瘦日本妹都這樣吃

日本女生不只對自己的妝容、肌膚狀態很要求，總是採高標準檢視自己的日本女生，在身材方面的嚴格控管也值得我們敬佩！



日本節目《サタデープラス》就曾針對日本女生最喜歡的瘦身菜單做調查，並精選出六款低脂、有飽足感且瘦身有感的瘦身菜單！到底吃不胖的日本女生日常都怎麼吃？想瘦女孩快和儂編一起深入了解～

日本女生6款最紅早午減肥餐，跟著吃就對了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

瘦身早餐

1. 納豆+豆腐+紫菜

納豆不只有著高含量的蛋白質，更是日本女生吃不胖的秘密！在調查中就有許多日本女生分享，在早餐時一定會搭配納豆作為主食，為增添飽足感則還會再加上豆腐混和搭配著食用，不只熱量低、有飽足感，且還能同步促進腸道蠕動呢！

2. 燕麥+番茄+味噌湯

味噌湯是日本的國民美食，也是日本女孩心中的瘦身秘密武器！根據研究顯示，味噌本身就具有豐富膳食纖維，以及蛋白質、維他命E和大豆異黃酮，對於健康與腸道都有著大大益處！而針對瘦身，許多日本女孩在早餐則會以水煮燕麥做為主食，搭配新鮮橄欖油番茄，以及一碗味噌湯，菜餚豐盛且熱量低，補足一天元氣剛剛好！

同埸加映：減肥｜營養師推薦52斷食法 養出易瘦體質 效果不輸168更易執行（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

3. 香蕉酸奶+番茄煎蛋

若喜歡口感清爽一點的早餐，則很推薦這組瘦身早餐！首先以無糖酸奶做為基底搭配新鮮香蕉，並再煎一份番茄煎蛋，健康、營養且低脂又清爽，同時還能針對便秘困擾做改善，是日本女生票選第三名的瘦身早餐呢！

瘦身午餐

1. 三文魚定食+熱綠茶

一天進入到了第二重要的午餐環節，即使再瘦身控制身材，午餐也得吃的營養又健康！首先第一款菜單就很適合外食族女孩，以餐廳常見的香煎三文魚定食做為主餐，而定食中也以簡單的蔬菜、魚肉、米飯相互搭配，並且用餐間避免飲料，反以無糖熱綠茶取代，吃完飽足感滿滿又無負擔。

2. 蕎麥麵+蔬菜+雞蛋

第二款午餐菜單，則瞄準了口感清爽的蕎麥麵！蕎麥麵無油、熱量低的特性，也被日本女生選為瘦身食材之一，而除了基礎的麵體之外，搭配上大量水煮青菜、一顆雞蛋，便能吃得飽又不怕胖！

同埸加映：速效減肥餐單｜ 一日6餐一週減走5公斤 GM Diet高纖低脂排走宿便（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

3. 蒟蒻涼麵+雞胸肉+蔬菜+雞蛋

當天氣轉換、食欲不振時，瘦身餐難免會有些難以下嚥，這時想要吃得輕盈又兼具口感，日本女生也喜歡以蒟蒻麵做為主食，搭配上雞胸肉、蔬菜、水煮蛋，時而還能適量搭配泡菜增添風味，也是一項高人氣的清爽瘦身菜單選擇！

延伸閱讀：

健康餐、水煮餐不一定好 ! 營養師破解無油飲食5大地雷，這樣吃小心皮膚越吃越差

懶人減肥「888瘦身攻略」！七天4階段養出小蠻腰，三餐8分飽、8點後禁食，易瘦體質不復胖全靠這幾招

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】