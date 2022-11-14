肥人多痰濕！台中醫推3種祛濕減脂減肥茶　3階段減9公斤、不復胖

有百萬人氣的Youtuber 77老大，以中醫出身的背景常在社群平台分享養生、健康、減重各方面知識，累積龐大的粉絲數，近年甚至還推出中藥茶飲，就是為了幫助更多人瘦身成功！而他自創的「瘦9公斤減肥法」也在網路上爆紅~



77老大說只要分3階段，人人都可以瘦身成功！快一起來看看！

77老大減9公斤瘦身法3階段，跟著做極速瘦身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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77老大減9公斤瘦身法3大階段

1. 消腫除濕

77老大分享「肥人多痰濕」，尤其中醫觀念濕氣會包裹脂肪、造成水腫，所以想減肥必須先除濕！77老大說：「第一階段先除濕，減三公斤效果非常快，而且是你不復胖的關鍵！」只要每天喝一杯荷葉、薏仁、茯苓、黃耆、粟米鬚各3g，加600ml的水煮或悶泡的除濕飲，就能消除水腫、去痰除濕、瘦身降脂！搭配糖分少一半、兩天一次快走30分鐘，還有按摩小腿外側的豐隆穴，對溼氣重的棉花糖女孩有超級好的除濕效果！

2. 增加代謝

這個階段就需要貨真價實的努力！先喝「纖盈玫瑰茶」，準備玫瑰、荷葉、山楂、茯苓、陳皮各3g，一樣用600ml水煮或泡，每天一杯就能幫助消脂、提高代謝與增加飽足感，77老大說：「這階段必須要增加肌肉，才能消耗更多熱量，所以除了原先快走30分鐘，要再加入一些重訓、深蹲、棒式等鍛鍊。」搭配飯前一杯溫水和減少3成澱粉，剩下用青菜來填飽肚子，還有一週泡澡2次，以及按摩豐隆穴+肚臍下方開元穴+耳朵飢點，4方法齊下就能同時幫你加強排汗、排毒與提升代謝，通過減肥停滯期。

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3. 減脂雕塑

第一個要推薦的就是「象腿肥臀再見茶」！用丹參、山楂、桂枝、薏仁、荷葉、茯苓、白朮、蒼术各3g，一樣600ml煮泡，77老大說這款茶能幫身體很好地去消除脂肪，特別是針對下半身與內臟脂肪，另外搭配一週選一天晚餐只吃青菜，運動也要改變模式，可加入游泳、踩飛輪、慢跑，或腰腹的局部鍛鍊，配合刮痧或按摩就能更有效率地美化體型線條、減少肥胖紋！

77老大減9公斤瘦身法>>>

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