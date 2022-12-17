面膜懶人包｜哪些適合天天敷？這款倒吸水分　果凍材質=倒錢落海

面膜方便、快速救急的特性，讓它成為香港熱賣的保養品，連保養達人柳燕老師也認證面膜就是最好的急救聖品！



不論是片狀面膜、凍狀、泥狀、乳霜狀面膜，都能在最短的時間幫助肌膚補水、恢復穩定，有些甚至還有煥膚調理角質功能，當肌膚水分充足、角質平整，就能改善乾燥暗沉，還有上妝後種種妝容不服貼問題，但面膜可以天天用嗎？剩餘的精華液可以留起來嗎？關於面膜的QA就讓柳燕老師來解答！

3個面膜常見疑問解惑，柳燕老師來解答～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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柳燕老師解答

Q1.哪些面膜可以天天敷、哪些不行？

單一保濕功效可以天天敷！柳燕老師分享只要是單一保濕功效的面膜，能幫助提升保濕、保水度，皮膚溫度高時，都很適合天天使用，但若是美白、抗老化、去角質功能面膜，某些成份天天用會對肌膚過於負擔， 1星期使用1-2次即可，尤其敏感性肌膚要特別注意，即便是單一功效的保濕面膜也不建議天天敷。

Q2.醫美手術後可以敷面膜嗎？

其實只要掌握一下重點，選擇正確的面膜，柳燕老師認為醫美療程後是可以敷面膜的！不過由於剛做完醫美療程的肌膚有傷口也易受刺激、敏感脆弱，所以建議選擇敏感肌品牌所推出的面膜！建議選擇保濕、舒緩、修護功效的面膜，幫助肌膚提升自我修護力。

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Q3.面膜材質有什麼不一樣？

市面上片狀面膜材質種類繁多，該怎麼挑選呢？柳燕老師分出下列6大材質，一一分析優缺點。

1. 蠶絲布面膜：是面膜中最天然的材質，以天然蠶絲製成，有「人體第二個肌膚」之稱，親膚性佳，服貼薄透、透氣、滲透度佳，缺點是單價比較高。

2. 不織布面膜：韌度高、吸水力強，能乘載大量的精華液，缺點是纖維較粗大，精華液較難完全滲入肌膚中，且敷太久反而會倒吸皮膚水分。

3. 純棉面膜：以棉花製成，質地柔軟服貼，較不容易引起刺激，但吸附力較不足，敷面膜時精華液滴落的狀況。

4. 生物纖維面膜：生物纖維面膜QQ的像果凍，是透過微生物或菌種發酵而成，纖維細緻不易引起敏感與刺激，很適合敏感肌使用。精華液乘載量高加上纖維分子小，傳輸效果好、服貼透氣度佳，缺點是成本高、面膜單價高。

5. 果凍面膜：和生物纖維面膜很像的果凍面膜，它是精華液混合了高分子膠後，倒入面膜模型後凝固製成的面膜，敷上時冰冰涼涼，有助於鎮靜舒緩、降低膚溫，但缺點是敷完面膜後大部分的精華液都留在面膜上，保養效果較不明顯。

6. 黑面膜：又稱「竹炭面膜」，由不織布或人造纖維材質加入竹炭粉製成，透過竹炭粉的特性，有絕佳的吸附性、遠紅外線功能，促進增溫吸附毛孔髒污，可提升吸收效率，缺點是單價較高。

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編輯推薦！一敷臉就亮面膜

Sisley植瞬亮煥膚酵素面膜

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SNOW FOX 日本清酒益生菌面膜

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】