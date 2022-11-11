脫髮危機｜搶救男友髮際線5大護髮習慣　髮型師曝4大徵兆要留神！

天天看著枕邊人頭髮一根根落下、髮際線就像退潮一樣逐漸後退，大家是不是都很害怕哪天起床就見到男友已經變成禿頭？其實禿頭並不全是遺傳造成的，男性有80%的脫髮原因是出自於日常的不良習慣，甚至部分女性也有脫髮煩惱。



知名髮廊好剪才髮型師Enso就為大家整理出掉髮前的4個徵兆，了解完脫髮緣由之後就跟著愛人一起養成日常養髮的好習慣吧！

5個預防脫髮的日常習慣，守護髮際線！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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脫髮的四大先兆

1. 頭皮阻塞悶悶的

相信許多人都希望下班後可以馬上休息，但若因疲累而隨便洗頭的話，頭皮會慢慢累積角質層導致頭髮毛囊無法呼吸代謝，我們也會感受到頭皮總是悶悶的、好像怎麼洗都不乾淨，久而久之就會發現頭髮變得枯燥也開始脫落。

2. 總是被說「臭頭皮」

現代人很容易因清潔過度或壓力導致頭皮不正常出油，過多的油量也會堵塞毛囊，讓毛囊根部發黃、發臭也容易讓頭皮發炎，長期的出油發臭會讓毛囊一直沒辦法健康長大，加上油脂會侵占毛囊的生長空間，頭髮更沒辦茁壯生長。

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3. 每天都在「下雪」

毛囊炎、衛生習慣不好都會讓皮屑芽孢箘的滋生，皮屑芽孢箘會讓頭皮角質軟化不完全，降低頭皮的防禦力產生頭皮屑，所以當我們開始發現頭皮屑增多的時候就需要去注意，因為這代表頭皮已經受損，很可能會導致之後的脫髮問題！

4. 泛紅、發癢、長痘痘

頭皮發炎的初期症狀是紅癢、長痘痘，不斷發癢的頭皮總是讓人抓狂，一抓下去卻又容易抓破痘痘導致惡化，這些症狀如果沒有獲得治療、改善的話就會讓毛囊壞死造成頭髮脫落，所以在發現頭皮泛紅的時候就該看醫師、改變作息，讓頭皮回到健康的狀態避免禿頭。

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五項日常預防要做好

1. 天天洗頭天天開心

大部分人的觀念是頭髮不油、今天沒出門就不洗頭，包括小編自己也是覺得洗頭很麻煩的一員，但其實在空氣中就含有我們看不見的灰塵髒污在侵害頭皮健康，尤其是出門之後回到家洗頭絕對不能忽略、馬虎，只有落實每天的清潔才能真正預防頭皮傷害，將脫髮的機率降到最低！

2. 每天洗一次還不夠

這邊說的「每天洗一次還不夠」並不是要大家每天要各洗兩次頭，而是每次洗頭的過程中都要洗兩遍才能達到較好的清潔效果，建議在第一遍洗頭時先將頭皮用按摩的方式輕輕搓洗，第二遍再清洗髮絲，這樣才能將頭皮深層都顧到、落實頭皮護理！

3. 選擇自己適合的洗髮產品

買洗頭水之前建議大家都要先了解自己頭皮的屬性，再來選購才能讓洗頭水發揮它的最大效益！還有許多同居情侶或家庭都會男女共用洗頭水，但女性洗頭水大多加入柔順髮絲的成分，反而會造成男生頭皮毛孔被堵塞，所以男性再挑選自己使用的洗頭水時可以注意產品是否有天然無刺激的控油成分，或是可以購入有油脂平衡特性的清潔產品才能讓頭皮維持在最佳狀態！

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4. 頭髮要吹好吹滿

長期在潮濕狀態下的頭皮會讓細菌滋生導致臭味、脫髮的情形，所以洗完頭後與吹頭髮的間隔時間最好控制在5分鐘內，先把頭皮吹乾再一路向下吹，頭髮多的人也可以將頭髮分層加快速度，吹髮的過程中溫度不能過高，先用80度左右的風將頭髮吹八分乾，再將吹風機調成冷風把剩餘的頭髮徹底吹乾，情侶們就可以互相監督對方好好吹髮，讓髮絲保持健康有光澤。

5. 頭皮保濕超重要

髮型師Enso表示頭皮的老化速度，是臉部的 6 - 8倍！加上香港幾乎一年四季都有著大太陽，曝曬之下頭皮水分流失速度飛快，乾燥的頭皮就會乾癢、產生頭皮屑，因此頭皮的保濕、舒緩就相當重要，除撐傘這類物理防曬外，建議在日常護理中就加入頭皮保濕的環節，選用符合本身頭皮膚況的產品使用，特別是在日光下長時間曝曬的人，需要早晚加強頭皮的保濕護理！

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