MAMAMOO Solar頌樂「5分鐘11字腹肌訓練」 8組動作輕鬆練出馬甲線

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜MAMAMOO香港演唱會於早前已圓滿結束，一眾粉絲入場支持，4成員在演唱會上逐一用廣東話作自我介紹，迷倒各位粉絲了！成員之一的Solar頌樂除了唱歌、跳舞的實力俘虜粉絲，她的一副「魔鬼身材」亦惹來不少女生羡慕！Solar不時在 YouTube 頻道上分享鍛鍊身體線條的訓練，立即看看怎樣用5分鐘、8組動作練出與Solar同款的11字腹肌！



Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜Solar不時在 YouTube 頻道上分享鍛鍊身體線條的訓練，立即看看怎樣用5分鐘、8組動作練出與Solar同款的11字腹肌！（solar.mamamoo@IG）

成員之一的Solar頌樂除了唱歌跳舞的實力俘虜粉絲外，她的一副「魔鬼身材」亦惹來不少女生羡慕！（solar.mamamoo@IG）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作1：踏單車左右捲腹

先躺平在地上，雙手抱在頭後面，捲腹做出踏單車的動作，將手肘與另一邊膝蓋靠近，左右交替地重複做20次，這組動作能有效鍛鍊側腰線位置。

Solar頌樂 5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作1：踏單車左右捲腹（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作2：平板抬腿

先做平板支撐，注意手臂要與肩膀成90度，肩、背、臀要成一直線，然後收緊腹部肌肉，左右腳交替地向上抬腿，重複20次。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作2：平板抬腿（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作3：Cross V-up 交叉V型上舉

先面向天花板躺在地上，雙腳離地向上伸直，收緊腹部，大幅度地將左手碰右腳腳指，兩邊交替地做，成交叉V型體態，重複20次，有助鍛鍊側腰線。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作3：Cross V-up 交叉V型上舉（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作4：平板開合跳

保持平板支撐姿勢，收緊腹部及臀部肌肉，開合跳20次。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作4：平板開合跳（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜保持平板支撐姿勢，收緊腹部及臀部肌肉，開合跳20次。（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作5：交叉抬腿

躺平在地上，然後先抬起雙腳直90度，然後將雙腿降至離地大概45度角，左右腳保持伸直，左右腳交叉腿3組後運用腹肌力再次抬腿，整組動作重複8遍。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作5：交叉抬腿（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜左右腳保持伸直，左右腳交叉腿3組後運用腹肌力再次抬腿。（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作6：反向捲腹

平躺在地上，雙手放在身體兩側，雙腳向上抬高，運用核心肌肉將雙腳收近胸部，讓臀部離地，重複12次。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作6：反向捲腹（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜運用核心肌肉將雙腳收近胸部，讓臀部離地，重複12次。（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作7：側面平板支撐

先保持側面平板支撐，運用前臂及腳部支撐全身，收緊核心肌肉，臀部升起降低重複10次，轉另一邊重複同一組動作。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作7：側面平板支撐（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜先保持側面平板支撐，臀部升起降低重複10次。（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作8：V型仰臥起坐

與平日做的仰臥起坐大同小異，先平躺在地上，將雙手雙腳向外伸展，運用腹部肌肉同時抬起雙腿與雙臂，捲腹呈V型，重複10次，有助鍛鍊腹部肌肉。

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜動作8：V型仰臥起坐（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

Solar頌樂5分鐘11字腹肌鍛鍊運動｜用腹部肌肉同時抬起雙腿與雙臂，捲腹呈V型，重複10次。（YouTube@솔라시도 solarsido 影片截圖）

完成以上8組動作後，就可以休息8分鐘，然後將剛才的8組動作重複多一遍，持續做一段時間，就可以練出與Solar同款的11字腹肌線條了！