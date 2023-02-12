減肚腩｜網民證減6.5kg！日女4步踢走水泡腰、一周肚腩平坦顯腰線

減肚腩｜受到節日氣氛籠罩，近來都不小心吃很多美食，以致心廣體胖，長出「水泡腰」。要趕在較熱日子、穿露腰短衫前，減掉顯眼的肚腩，可以透過減肥操，以一個簡單快捷的方式變瘦。有日本女生便分享一套短期集中消脂運動，親試證實能在一星期內，踢走大肚腩，功效非常顯著，大家不妨試試。



減肚腩｜日本女生「鹿の間」早前曾在YouTube分享減肚腩方法。（IG@rhodon41）

相信不少女生的肚腩都容易變胖，有時吃完東西後，猶似懷胎十月！擁有數十萬粉絲的日本女生「鹿の間」早前曾在YouTube分享減肚腩方法，並發片《短期集中ダイエット》分享減肥過程，配合減肥餐單，成功在連續進行一星期後，肚子變得扁平、腰部看來更有曲線，褲頭仍留有空位，效果非常顯注。也有網民留言表示，在跟隨影片做運動後，身材有變瘦，有人更指體重由59.3公斤降至52.8公斤，足減掉6.5公斤！

減肚腩｜她成功在連續進行一星期後，肚子變得扁平、腰部看來更有曲線。(YouTube@鹿の間)

減肚腩｜褲頭仍留有空位。(YouTube@鹿の間)

減肚腩｜平板支撐(YouTube@鹿の間)

減肚腩動作一：平板支撐

首先跪坐在床上，手肘碰到床上，兩手距離與肩寬同等，然後伸直雙腳，讓腰背和臀部保持挺直，並處於同一水平線上，同時維持動作30秒，並重複做3組。

減肚腩動作二：側抬腿

側躺在床上，手部屈曲支撐頭部，然後利用側腹力抬腿，期間需保持全身挺直，雙腳也不能屈曲。連續做20下、休息後重複再做多次的話，可以減肚腩，縮小腰部，同時修飾腿形。而在完成後，可以轉向另一邊，做同樣的動作。

減肚腩動作三：深蹲

雙腳打開站立，然後挺直腰部向下蹲，直至床身高度後，再返回原位。期間雙手向前伸直，而且手掌向下，可以集中力量，減少身體失衡。連續做20下，有效瘦腿及小腹，同時能夠提升臀部。

減肚腩動作四：手部打圈

雙手握拳，然後側面互相緊貼，再舉高向後屈曲，最後分開打圈，以最大幅度動作回到前方，並重複動作15至50次。這樣可以鍛鍊手臂，也可練出背肌，減少肩背酸痛問題。

資料來源：YouTube@鹿の間