半年減走20公斤！網友5大減肥秘訣　3分運動、7分飲食衝破平台期

減肥是許多人一生都在努力的目標，雖然心裡都希望有穠纖合度的身材，卻往往敗給意志力而作罷。有位網友李李哩在自己的Youtube頻道上分享自己瘦身的經驗，僅花6-8個月就瘦下將近20公斤，而這起因來自於她久違站上體重機時被數字嚇到，加上當時要跟朋友出國玩想要拍美照以及正逢失戀，於是她下定決心這次減肥絕對要成功！



她透過以下5種方法，從前兩個月僅瘦2-3公斤，到第3-4個月瘦到5公斤後，循序漸進一路狂瘦，快來看看她是怎麼辦到的吧～

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1. 不喝含糖飲料、乳製品

李李哩表示她第一個瘦身改變，就是從「戒飲料」開始，她曾經是一天最多可以喝到四杯飲料的人，後來她便下定決心戒掉飲料，嘴饞時最多僅喝豆漿或是能幫助脂肪燃燒的熱美式咖啡。

2. 少吃澱粉

她自稱自己是一個「超級飯桶人」，以前就算沒有配菜，也可以豉油+沙律醬就可以吃完一整碗飯，後來開始減肥以後，從原本晚餐要吃一個便當，開始逐步減少成僅吃一半的飯，而一開始減少澱粉的攝取很容易感到飢餓，她會透過多吃蛋白質、肉類、菜類來補充飢餓感。接著等身體開始習慣以後，循序漸進地開始不吃晚餐，而是把進食的時間控制在早餐、午餐，但如果真的餓到受不了，就會吃高纖的蕃薯或者茶葉蛋充飢。

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3. 適時的運動

大家都聽過瘦身就是「飲食七分、運動三分」，保持好的運動習慣絕對會是幫助減肥的一大助力。李李哩說她從剛開始一個禮拜運動一次、一次半小時，到後來養成習慣後提高運動次數為一周2-3次，並慢慢增強運動的強度，不僅大大降低運動傷害，瘦身的效果也會相當顯著。

4. 找到減肥動力

李李哩認為做任何事情都要有明確的目標，才會知道要怎麼去執行與計畫。而她當初決定減肥的最大動力，就是想要穿上漂亮的比堅尼加上失戀，只要有明確的動力，才更有毅力去持之以恆。另外，她當時非常喜歡韓國藝人IU，也希望自己能擁有像IU的姣好身材，所以她決定把手機桌面換成IU，透過她的照片時時提醒自己，也相信自己也可以變成這樣，並告訴自己如果要拍出這樣漂亮的照片，自己還要付出多少的努力跟代價，給自己更大的衝勁。

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5. 每天量體重

很多人會選擇在早上起床空腹的時候量體重，覺得這個數字才是最準確的，但李李哩自己的方法是，刻意在吃完晚餐後量體重，雖然想當然體重數字一定最重，但也因此才會讓自己意識到自己還是這麼重，也才能更警惕自己。因此，每天量體重就是要時時刻刻督促自己，別被自己空腹時比較輕的數字給說服與安慰，也才更明白自己還有多少的路途可以進步！

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