染髮髮色2023｜日本大熱開運御守髮色：粉色旺桃花！附染髮劑推介

【染髮髮色2023｜農曆新年2023｜兔年開運法】農曆新年將至，新一年當然希望有一個新的開始，大家也不妨試試從髮色入手！改變髮色不但可以為自己打造一個全新造型，更能開運、招財、招桃花！資生堂專業美髮造型團隊，就按照日本御守顏色，推介了5款開運髮色，而每種髮色都有不同的開運功效，立即看看吧！



【染髮髮色2023｜農曆新年2023｜兔年開運法】資生堂專業美髮造型團隊，就按照日本御守顏色，推介了5款開運髮色，而每種髮色都有不同的開運功效。（Shiseido Professional Taiwan 資生堂專業美髮＠FB）

染髮髮色2023｜紅、粉、紫色：戀愛、人綠

粉色向來都是象徵著戀愛的色系，雖然粉紅髮色略嫌有點浮誇，但夢幻唯美，而且非常顯白，新一年想有點新嘗試的話也不妨一試！脫單、旺桃花是不少女生新一年的其中一大願望，染上粉紅髮色即可帶來戀愛、人緣正能量！

【農曆新年2023｜兔年開運法】染髮髮色2023｜紅、粉、紫色：戀愛、人綠（lalalalisa_m＠IG）

染髮髮色2023｜啡色：事業、工作

啡色系是大受女生歡迎的髮色，啡色髮色自然不浮誇，帶給人一種成熟、溫柔氣質，即使你擁有怎樣的膚色，也能為肌膚做到去黃提亮效果，大多數女生都能輕鬆駕馭。加上深色系髮色不用「漂髮」也可以上色，對於擔心過度漂染會損害髮質的女生們，相信啡色絕對是你的不二之選。

【農曆新年2023｜兔年開運法】染髮髮色2023｜啡色：事業、工作（natalietong53＠IG）

染髮髮色2023｜金色：財運、富貴

「恭喜發財、財源滾滾」，每個女生都想在新一年增添財運，而金色就是錢財的象徵，染上金色髮色有助招財吸金！金色髮色較明亮，特別能襯托白皙肌膚，加上金色具有獨特的時髦高冷感，女生們也不妨一試！

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染髮髮色2023｜綠色：健康、平安

新一年也希望可以身體健康、萬事平安，染上綠色髮色就能為自己帶來健康、平安好運氣！霧感墨綠色及雪松灰綠色其實也是近年頗流行的髮色，低調得來又有點變化，更能令整體感覺充滿個性感，散發文青優雅氣質。

【農曆新年2023｜兔年開運法】染髮髮色2023｜綠色：健康、平安（taeyeon_ss＠IG）

染髮髮色2023｜藍色：智慧、學業

藍色系髮色帶來智慧、學業順利的祝福，近年也越來越多女生喜歡藍色髮色，尤其適合有個性且愛時尚的女生染上，而藍色髮色除顯白之餘，亦沒有想像中的難駕馭。藍色髮色充滿仙氣感，再配搭各種編髮造型，頓時可以打造出個性感、時尚百變造型！

染髮髮色2023｜藍色：智慧、學業（dlwlrma＠IG）

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