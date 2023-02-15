白頭髮成因+白頭髮可以黑回來嗎？中醫：染髮可致脫髮和癌症

你知道白頭髮成因嗎？白頭髮可以黑回來嗎？近數十年，越來越多人於40歲前就生白髮，此現象有機會與現代人生活習慣改變，影響體內氣血循環有關。古代早有人提出「氣血虛則腎氣弱，腎氣弱則骨髓枯竭，故髮變白。」揭示了氣血盛衰與白髮的關係。



《01女生》詢問過註冊中醫師的專業意見，得知白髮成因與影響其形成的因素。（《美女孔心》劇照）

白頭髮成因是甚麼？白髮3大主要成因你要知

《01女生》詢問過註冊中醫師的專業意見，得知白髮成因與影響其形成的因素。白髮是人體機能開始老化的重要特徵，大部份人會於40歲開始逐漸長出灰白色頭髮，屬於生理性的現象。

中醫認為白髮的成因如下：

白頭髮成因1：多是遺傳性白髮

白頭髮成因2：營養不良

白頭髮成因3：思慮過多或容易暴燥，導致肝腎不足、氣血虧虛、陰虛血熱而引起

頭髮質量亦反映出腎、肝、脾三臟的健康狀況，當中以腎臟的關係最為密切。因此，先天之本充裕、飲食均衡、氣血充盈、睡眠作息規律、情緒平穩的人更容易保持頭髮烏黑濃密，較其他人遲出現白髮。

德善健髮註冊中醫師彭芷慧

白頭髮可以黑回來嗎？「以形補形」是真有其事嗎？

所謂「腎藏精，其華在髮」、「肝藏血，髮為血之餘」，頭髮健康生長和肝血、腎氣充裕與否有密切關係。結合中醫“黑色入腎”的理論，服用某些深色或黑色的食物，確實有機會促進黑髮生長。主要由於外觀接近黑色的天然藥材及食物多數有補腎養血的作用，氣血充足、循環流暢則毛髮柔順烏黑。

就烏髮功能而言，以下5種食材是不錯的選擇。

1. 黑芝麻

2. 黑木耳

3. 黑豆

4. 黑糯米

5. 桑椹

進食上述深色食材時應注意食量：黑芝麻有潤腸通便作用，不過過量食用會引起泄瀉；黑豆、黑木耳及黑糯米較難消化，脾胃虛弱人士進食過多過急時可能出現胃脹胃痛。亦不應盲目服用黑色食物，人工加入了黑色色素的食品並不具有黑髮或護髮功效。

發現自己開始出現白髮脫髮、腰膝酸軟、耳嗚等腎虛的情況，可以先增加進食合適的黑色食物。如果情況比較嚴重、病程較長，或合併其他症候，建議向註冊中醫師查詢，處方相應藥物，進行針對性治療。

染髮會導致脫髮嗎？

不當使用染髮劑會傷及髮質及頭皮，導致脫髮問題。（Getty Image）

為解決白髮帶來的外觀問題，很多人會選擇染髮。事實上，染髮劑不能從根本上改變髮質，如果選用不符合化妝品安全技術規範的產品、或者不當使用染髮劑，反而會傷及髮質及頭皮，導致脫髮問題。

為了讓染料能進入皮層內部加強上色效果，永久性染髮劑一般會加入阿摩尼亞等化學物質，令頭髮鱗狀表層被破壞，造成乾燥或毛躁。為減低對頭髮的傷害和降低過敏風險，應減少使用此類染髮用品。

為了讓染料能進入皮層內部加強上色效果，永久性染髮劑一般會加入阿摩尼亞等化學物質，令頭髮鱗狀表層被破壞，造成乾燥或毛躁。（Getty Image）

另外，敏感膚質或頭面部有濕疹、傷口等皮膚問題的人應避免染髮。結構受損的皮膚對於化學物質的刺激耐受度會下降，更容易引起過敏反應，傷及毛囊，令頭髮脫落。 如果染料的濃度過高或染髮頻繁，染料可能經皮膚毛囊進入體內血流 ，更嚴重者，有機會增加患上淋巴癌和白血病的機率。​因此，染髮前應慎重選擇染髮劑，並先進行過敏測試，有任何疑問應向專業人士查詢。