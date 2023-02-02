林芊妤Coffee 20分鐘站立式消脂運動　無跳躍動作不傷膝蓋

相信不少熟齡女性都有膝蓋關節痛的問題，而很多運動包括跑步也是對膝蓋有負擔的。近日，林芊妤（Coffee）則教大家一套20分鐘、對膝蓋友好，且無跳躍的站立式消脂運動，適合初學者和減磅人士練習，一起來看看吧！



第一組動作由右腳開始，右腳向後伸展，張開雙手，抬起左膝蓋，一共做50秒，然後休息7秒。（YouTube @Coffee林芊妤）

第一組動作由右腳開始，右腳向後伸展，張開雙手，抬起左膝蓋，一共做50秒，然後休息10秒。

第二組動作是跟剛才的反方向，同樣做50秒。首先，左腳向後伸展，張開雙手，抬起右膝蓋。再來是向前彎腰，側腰提膝。

休息10秒後，向前向右踢腿。值得注意的是，腿部需盡量保持伸直，手掌如果可以的話就輕碰腳背，同時背部也需要拉直。然後，左邊也是做同樣的動作，維持50秒。

雙手屈曲，由上而下往下拉，然後向後踢腿，一共做50秒。（YouTube @Coffee林芊妤）

休息10秒後，就來到比較輕鬆的。雙手屈曲，由上而下往下拉，然後向後踢腿，一共做50秒。

接著是深樽扭腰，雙手向上拉。然後雙手舉高，抬膝，並且側身轉。休息10秒後，進入下一組動作。

手部維持屈曲，右腳向前踢、向側踢，互相交替。左腳也是這樣，如此類推。

雙手放在頭後面，交叉抬膝，右手肘碰左膝蓋，左手肘碰右膝蓋。然後左右手出拳，抬膝。

接著是右腳踩向後，左手屈曲，做50秒後，換左腳踩向後，右手屈曲。

向左走兩步，並且抬膝；再向右走兩步，抬膝，重複做50秒。（YouTube @Coffee林芊妤）

然後向左走兩步，並且抬膝；再向右走兩步，抬膝，重複做50秒。

雙手伸直交疊，並且向上拉，膝蓋微微屈曲，深樽向下。（YouTube @Coffee林芊妤）

雙手伸直交疊，並且向上拉，膝蓋微微屈曲，深樽向下。

再來是雙手屈曲向上拉，左右腳併步。再重複深樽動作，配合側踢腿。維持深樽動作，雙手向上拉。

這樣就完成20分鐘的初學者燃脂運動了！是不是很簡單呢？一起來試看看吧。

資料來源：Coffee林芊妤