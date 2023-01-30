減肥｜尹恩惠6招私房瘦身法7日減3kg　15年後《宮》再翻拍也連戲

2006年播出經典韓劇《宮》（宮野蠻王妃；我的野蠻王妃）在2021年3月驚喜宣布即將翻拍，嶄新版本讓全球資深劇迷期待度爆表！



當年因戲爆紅的女主角「尹恩惠」，劇中飾演平民王妃「申采靜」的可愛模樣依舊是經典中的經典，過了15年，他的身材居然一點也沒崩壞！？

15年身材一直維持巔峰，尹恩惠公開私房菜單！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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以2006年《宮》、2007年的《咖啡王子1號店》、2012年《想你》等韓劇代表作爆紅的尹恩惠，當時可是韓劇收視女王，之後去內地發展後，直到2018年才以韓劇《心動警報》正式回歸韓國大眾的視線，就算空白期很長，尹恩惠依舊努力自我管理，今年韓國年齡滿38歲的他體態依舊在巔峰狀態。

可別以為他是母胎瘦子，尹恩惠以前可曾經被挖出「小胖妹黑歷史照」，也經歷過地獄式的減肥時期，他透露：「以前大多用餓肚子的方式減肥，不過現在（年紀）就算不吃也瘦不下來之外，挨餓減肥法減下來也不美」，尹恩惠在在個人YouTube頻道「은혜로그in」中宣告開始「7日短期減肥挑戰」，同時公開了他的私房身材管理密技！

1. 早上準備工作

要開啟減肥的每一天，早上必須先幫身體超前部署！尹恩惠早上一起床趁著空腹會「喝水一杯＋益生菌補充品」，接著喝一杯果汁外加蘋果半顆做好準備。

2. 一日斷食

7日減肥的第一天，尹恩惠建議可以挑戰「整日斷食」，不過可以攝取水、茶、咖啡以及營養補充品，他表示：「能讓身體回到最適合減肥的狀態。」

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3. 大量的水

尹恩惠：「多喝水才會瘦得快！」他在挑戰期間每天會堅持喝2公升到3公升大量的水，只要想到就可以立刻補充水分。

4. 間接性斷食

除了第一天之外，每日12小時或16小時空腹間接性斷食，大概一天可以吃到2餐左右！（簡單來說大概是實施6天的168減肥法XD）

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5. 睡眠時間

減肥期間也要保持滿滿的精神，建議要睡足「7小時」，充足的睡眠對於減肥成效也是有幫助的。

6. 伸展運動

就算再累、再煩，每天還是要逼自己動起來，尹恩惠推薦每天至少做10分鐘以上的「伸展運動」。（來來，尹恩惠可是以一週減3KG為目標，同時盛情邀約大家一起挑戰，姐妹們可以參考看看喔！）

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