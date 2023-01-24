OL熱棒減肥運動｜瑜伽、普拉提6大優點　 緊緻肌肉線條必選這款！

瑜伽（Yoga）是人人皆知且相當普遍的身體活動，最常和普拉提（Pilates）做比較。



雖然兩者都能舒緩壓力、強化肌力、放鬆身心，但細節上仍有諸多不同，如果沒有深入接觸過，許多人會把兩者搞混。本文從運動目的、鍛鍊肌肉、呼吸方法等方向介紹兩者的差異，當你在思考自己適合報哪種課程時，不妨先參考本文再做決定！

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1. 運動目的差異

瑜珈目的是身心靈結合，並且相當重視精神層面，因此瑜伽老師們都會將身心視為一個整體，瑜伽則是一種治癒身體並幫助尋求心理和諧的方法。現在社會多數人生活壓力大，瑜伽透過伸展、呼吸、冥想來幫助身體和精神，有助淋巴系統循環、血液循環，帶給身體更大的靈活性並促進放鬆，也融合了哲學和生活方式。多數人上瑜伽課的主要原因則是：減輕壓力。

普拉提（Pilates）在心靈層面有許多目的和瑜伽類似，不過，普拉提較注重對身體「起作用」，運動重點放在核心肌群，而其餘部分可以自由移動，使你的身體從內到外，尤其是深層肌肉能更加強壯。不同於健身，普拉提在柔韌和力量之間取得平衡，因此不會使表面大肌群壯大，但能增加肌力同時更讓肌肉精實、線條更纖細。

總體而言，普拉提和瑜伽都能減輕壓力，且對身心健康都相當有價值，這也是為何兩者都很適合融入生活。如果你比較著重心靈層面，可嘗試瑜伽；如果你想鍛鍊全身肌肉，可嘗試普拉提。

2. 器材的差異

瑜伽大多數在瑜伽墊上進行運動，而身體重量就是訓練的阻力，焦點集中在動作之間的流暢度，而各個動作都是為了不同需求和目的設計，例如改善肩頸痠痛、背部痠痛等等。

普拉提跟瑜伽主要的區別在於，除了墊上運動之外，普拉提會使用不同的器械鍛鍊肌肉，例如彈力帶、抗力球，甚至是椅子。

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3. 呼吸的差異

瑜伽和普拉提都需要搭配呼吸，但兩者的呼吸技巧差很大！瑜伽的呼吸練習目的在搭配體位法，有效穩定情緒、改善心理，並將氣體輸送到緊繃或承受壓力的部位，幫助放鬆體內特定肌肉群。瑜伽有多種呼吸練習，不同呼吸方式可搭配不同體位，較基本的是腹式呼吸法，鼻吸、鼻吐，呼吸過程不需張嘴。

普拉提的呼吸多了一個作用：為肌肉有效提供鍛鍊所需的氧氣量，以幫助放鬆、增加動作流暢性。普拉提使用的呼吸法並不是常見的腹式呼吸法，而是側胸式呼吸法（Lateral Breathing，也稱橫向呼吸法、普拉提呼吸法），技巧是鼻吸、嘴巴吐。吸氣時胸廓向前、兩側和背後擴張；吐氣時可發出聲音，嘴巴噘起呼氣、或是嘴巴張大哈氣。

4. 鍛鍊腹部肌群的差異

瑜伽和普拉提都有不少適合鍛鍊腹部肌群的動作，但相比之下，普拉提在傑節奏上雖然緩慢，但訓練強度比瑜伽激烈得多，在肌肉上也能較快獲得效果。因此，透過頻繁的普拉提訓練，可以使腹部更平坦緊實。

5. 柔軟度的差異

瑜伽和普拉提之間主要的差別之一，就在瑜伽有更多的拉伸動作，可改善身體柔軟度、逐漸增加關節靈活度。普拉提則側重於放鬆緊繃的肌肉、加強核心肌力。

6. 減肥優勢的差異

雖然兩者都有助於調節和強化肌力，但如果說到對減肥的幫助，兩種訓練減去的體重並沒有太大區別。如果你的目的是減肥，建議使用不同器材搭配普拉提，並將有氧運動和健身元素納入，這樣能幫你燃燒更多熱量。

小提醒

．如果不確定自己適合瑜伽或普拉提，沒關係，直接兩種都體驗看看就會清楚。

．如果你進行過手術或有其他病史，瑜伽或普拉提的部分姿勢可能對你有受傷風險，參加課程之前請先諮詢醫師。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】