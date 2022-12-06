脫髮逆襲指南！未到30歲頭髮愈甩愈多？ 必入手3大防脫「髮」寶

都市人作息飲食不定時，加上長期壓力累積，不但肌膚出現未老先衰的徵兆，甚至未到30歲發現頭髮愈甩愈多，就算本身髮量不少，額頭兩側亦都有點「禿禿地」，情況令人擔憂！要知道脫髮早已不是男生專利，女生們亦深受其害，想要自救脫髮危機，以下小編為你拆解脫髮迷思、成因，同時推介3款防脫髮好物，配合護理頭皮按摩小貼士，實行來個脫髮大逆襲，從此每日不再提心吊膽，保持潤滑濃密秀髮好心情！



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勿信食黑豆助生髮 三穀物防脫最有效

坊間很多說法聲稱透過食用黑豆等黑色食物，不但對身體健康，同時能防止白頭髮及脫髮很有用。但實際上，根據醫學研究，豆類中含有的異黃酮(Isoflavones)，有著類似於女性荷爾蒙的功能，可以抑制男性荷爾蒙 —— 睪酮素(testosterone），能預防DHT而導致的脫髮問題，但並沒有辦法讓頭髮重新長出來。

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相反，糙米、小米、高粱等穀物對生髮有著顯著而正面的影響。這三樣食材擁有讓頭髮生長的必要蛋白質、酵素以及輔酵素。特別小米及與高粱含有抗DHT效果。如果持續攝取，不僅脫髮現象會減少，對促進生髮也有非常明顯的效果。

頭髮甩得多因洗頭洗得多？

正常人每日大約會甩50到100條頭髮，加上洗頭時會有撓頭皮的動作，掉髮數量甚至會達到160根，但亦屬正常現象。可是如果洗髮時溫度過熱、護髮素直接塗上頭皮、或是撓頭力度過量等錯誤行為，則會增加脫髮的機率。

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長期紮馬尾令髮線變高或會脫髮？

紮馬尾本身並不會導致髮線變高或脫髮。但如果長期紮馬尾時用力扯頭髮或過緊，有機會損害毛囊生長而令髮線向後移，甚至引發「牽引性脫髮」，令頭髮變得稀薄。

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必入手3大防脫髮護理好物

大多掉髮患者認為只要讓頭皮補充足夠營養，頭髮便會重新長回來。這個說法其實是錯的！脫髮通常不是因為營養不足，而是因為「毛囊殺手」的雄性賀爾蒙代謝產物——DHT，它會攻擊頭皮毛囊，造成脫髮問題。以下小編為你推介3款防脫髮護理好物，含有三合一酵素複合物成分的產品不但能有效阻止脫髮問題惡化，並顯著地漸漸好轉，重拾健康濃密完美秀髮！

Dr.Bang Hair - 2:1:1魚紫綠 頭皮保護噴霧 220ml

防脫髮護理好物推薦一：Dr.Bang's - 2:1:1魚紫綠 頭皮保護噴霧 220ml

由韓國知名生髮醫生Dr.Bang偉大研發，擁世界最多禿頭治療紀錄的權威。此產品含有三合一酵素複合物成分。魚腥草可讓毛細血管擴張，使頭皮血液循環順暢，亦有強力的抗發炎及抗菌效果，在治療脫髮問題上有卓越的效果。紫蘇葉則有著很強的抗菌作用及天然防腐劑功能。除了有殺菌、抗發炎、防腐作用外，還有助於將不正常的免疫系統恢復正常。加上綠茶葉含有的鋅、銅、硒等，抗 DHT成分，也是細胞再生不可或缺的成分，其與魚腥草、紫蘇葉搭配，是最理想的抗氧化、抗發炎、抗DHT的三合一組合。長期使用可達到良好的預防掉髮及促進生髮效果。

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Dr Bang's - Grace 草本洗髮露 120ml

防脫髮護理好物推薦二：Dr Bang's - Grace 草本洗髮露 120ml

除了一般洗澡後的頭皮護理外，徹底潔淨頭皮亦能為防脫髮起很大的功效。具溫和幼細的泡沫，能徹底去除油脂，以及去除頭皮上污垢和頭髮造型殘餘物。同時能減少頭皮痕癢，並有效防止頭皮產生。建議用溫水把頭髮弄濕，直至起泡。用指尖按摩頭皮1-2分鐘，再用溫水清洗乾淨效果更佳。相比一般市場上的洗發水不同之處，在於其化學物質含量減至最低，其獨有成份亦有助改善脫髮問題。

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Dr.Bang Hair - Power Tonic M 護髮精華 120ml

防脫髮護理好物推薦三：Dr.Bang's - Power Tonic M 護髮精華 120ml

護髮精華能提供秀髮所需的胺基酸與營養，幫助深度滋潤並在頭髮上形成保護層，讓頭皮維持在最佳狀態。同時亦有效清除頭皮上有害化學物質殘餘，減少頭皮痕癢，令頭皮和頭髮在良好的環境下健康生長。建議洗髮後均勻地噴在頭髮上，按摩1-2分鐘（無須冲水）。使頭皮完全吸收，把頭髮吹乾或自然風乾效果較佳。

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防脫髮日常護理小貼士



1. 洗髮後，建議可用寬齒的梳梳頭，以達到刺激頭皮的功效，促進頭皮血液循環順暢，髮質自然健康強韌。

2. 洗髮時避免水溫過高，不但會損傷毛鱗片及頭皮，更會刺激皮脂線分泌更多油脂，加重頭皮出油量，增加脫髮機會。

3. 洗髮時避免用力過度，不但會破壞頭皮屏障，更易引起毛囊炎，導致脫髮。

4. 護髮素不能直接塗上頭皮，會使頭皮過於滋潤，堵塞毛囊，同樣增加脫髮機會。



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