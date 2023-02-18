關於皮膚保養，網絡流傳著不少偏方、謠傳、天然肌膚保養法等，相信不少女生道聽途說中都有碰過不少板，為了解開對於肌膚保養的迷思，台灣的《健康2.0》節目分享道中西醫解答普遍女生對於保養的三大迷思！



《健康2.0》主打健康報道，是台灣知名網站與電視節目，同時受醫界肯定、全台灣影音觀看流量最高的健康傳播品牌。這次節目就邀請了家醫科許書華 醫生及郭大維中醫師破解三大肌膚保養迷思。

常見保養迷思1：保養為什麼會無效、吸收不到？

普遍女生都會碰上過用盡保濕、高級護膚品，一開始使用肌膚會變得透亮，但好境不長，很快就會失效，皮膚像是感覺吸收不到營養一樣。當碰到這個狀況時，女生們就會以為是皮膚出現耐受性，護膚品沒效就更加繁複地更換新的護膚品。節目中許醫生及郭中醫師指出原來保養需要由內到外，而且日常生活中不少因素亦會破壞及影響皮膚屏障，令護膚品「失效」。

你有否試過皮膚像是感覺吸收不到營養一樣？（Lush）

許醫生提醒女生們免疫力的功能與身體狀況息息相關，除了要避免不良生活習慣，例如捱夜、吸煙，更要注重防曬！因為紫外線中的自由基會使我們加速老化，直接傷害皮膚底層的肌膚細胞，減弱細胞健康度，為皮膚屏障帶來損壞。當皮膚屏障受到損壞，皮膚鎖水力就會降低導致缺水問題，所以令護膚品「失效」。許醫生更指飲食當中可以多補充抗氧化，例如多攝取含有維他命C、維他命E的原型食物更能事半功倍！郭中醫師亦補充指出原型食物比加工食品中的炸、辣、烤來得健康，亦不會破壞皮膚。

常見保養迷思2：保養為什麼要喝水？

飯後一杯手搖，餐飲中習慣叫汽水、甜茶飲品等相信是不少女生的日常寫照，不要以為手搖、茶飲由水沖泡而成，就是飲用了足夠的水，以水份補充的立場當然是的，但是裡面的添加物還是會對人體帶來不同的影響。原來每天八杯水不單是民間傳說，而是真的可以維持健康，除了可以令大腦靈活、血管健康、更可以加速新陳代謝，令保養事半功倍！

許醫生提出「聰明喝水」的概念，女生們不應該等到口乾才飲用，更不要為了完成目標一口氣吞下大量的水。「聰明喝水」指喝水可用「品水」方法，每次以三口作單位。喝水時間要分段，郭中醫師補充起床可以一杯500ml 溫水以叫醒腸道，許醫生指運動前要補充500ml，運動中隔每20分鐘都要補充200ml 水，而睡前2至3小時每次不要喝超過500ml 水，以免影響睡眠質素。對於不愛喝水的女生，郭中醫師建議可用湯品、花、藥品等泡水等補充營養同時補水，小心的是易瀕尿女生少碰湯品為妙。

常見保養迷思3：膠原蛋白應該「吃」還是「擦」更為有效？

據說過了25歲之後，膠原蛋白的補充會跟不上流失的速度，使不少女人都十分留意自己的面部改變。當發現細紋、凹陷、肌膚失去光澤彈性、皮膚暗黃、氣色不佳時都會大為緊張，因為這些問題都會令面貌失去光彩，看起來衰老！那麼我們應該如何是好？除了醫美及護膚產品之外，近年不少人都愛以膠原蛋白補給品作保養，但醫生們卻說：

其實膠原蛋白從日常食品攝取，令身體自然合成膠原蛋白為佳！ 《健康2.0》家醫科許書華 醫生及郭大維中醫師

為什麼膠原蛋白「吃」會比「擦」更為有效呢？因為原來膠原蛋白的份子相當的大，無法完全穿透皮膚滲透進去，普遍會停留在皮膚表面，無法真的達到修補之用。而口服的補充劑，因為人體中多個位置都需要膠原蛋白，例如骨骼、毛髮等，當膠原蛋白轉化、吸收進入血液，到達全身各處後，只有其中一小部分會到達皮膚。

不少女生都擔心膠原蛋白的補充會跟不上流失的速度（《29+1》劇照）

許醫生建議大家從日常食品中攝取，例如補充含Q10成份的魚油、十字花蔬菜 及堅果，另外配合含維他命E成份的莓、柑橘、奇異果等才能更有效，使人體自然合成膠原蛋白。郭中醫師亦建議大家可以配合養肺益氣的百合、燕窩、何首烏等食材，因為以中醫角度以言血氣好加上適當的美顏穴位按摩，才能有效合成膠原蛋白。

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