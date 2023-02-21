美白面膜15款推薦2023｜平價好用$43起擊退色斑、暗啞泛黃

女生當然都想美白，坊間亦推出多款美白面膜有不同的功效，如擊退色斑、暗啞及泛黃等等，《01女生》就精選了15款必買的美白面膜，包括fresh 意大利白泥淨化排毒面膜、XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜、Kiehl's 醫學維C亮白保濕精華面膜等，看看哪一款比較適合自己。



美白面膜推薦2023｜1. fresh 意大利白泥淨化排毒面膜 100ml $335

美白面膜推薦2023｜fresh 意大利白泥淨化排毒面膜（01mall）

fresh 意大利白泥淨化排毒面膜當中的成分「意大利白泥」是fresh的專利成分，蘊含豐富礦物質，能中和肌膚酸鹼度，排走毒素，將毛孔及油光減至最細而不造成過度乾燥或毛孔阻塞，令肌膚透現明淨光澤。成分之一的檀香油可收歛毛孔能鎮靜肌膚；甘菊花和薰衣草水可舒緩肌膚；橄欖葉萃取幫助肌膚回復柔潤，同時呵護肌膚免受自由基侵害。用作面膜時，只需敷用3-5分鐘，然後以水洗淨。若要減淡局部瑕疵，可在有需要部位輕拍，待自然乾透後用清水洗淨。原價$490，現在01mall選購只需$335

美白面膜推薦2023｜2. XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜 $480／5片

美白面膜推薦2023｜XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜（Cosme）

XOVĒ Ultra Whitening Mask 光透鑽肌面膜的多重美白配方有效抑制黑色素沉澱，減淡色斑，提亮膚色。面膜材質採用75%矽藻泥纖維，獨特剪裁貼合亞洲人輪廓肌膚，並吸走毛孔內的皮脂污垢。

美白面膜推薦2023｜3. Kiehl’s Clearly Corrective Clarity Booster Hydration Mask 醫學維C亮白保濕精華面膜 $400／5片

美白面膜推薦2023｜Kiehl’s Clearly Corrective Clarity Booster Hydration Mask 醫學維C亮白保濕精華面膜（Kiehl’s）

Kiehl's美白面膜蘊含活性維他命C，能快速滲透肌膚，水潤不黏膩。面膜更附設眼膜，針對眼部肌膚提亮修護及保濕。使用面膜一片效果相等於使用12天醫學維C淡斑精華，有效擊退及預防黑色素形成。

美白面膜推薦2023｜4. IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜 $420／6pcs

美白面膜推薦2023｜IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜（IPSA）

一片IPSA White Process Mask 美白淨斑面膜面膜盛載18ml 4MSK美白精華，專利美白成分滲入真皮層抗黃去斑，擊退頑固黑色素，即時改善膚色暗黃。並且重點截擊膠原醣化，直入肌底擊退色斑及暗啞，打造純淨透光美白亮肌。​其面膜纖維密度高，觸感柔滑，緊貼面部凹凸輪廓。嶄新設計於鼻樑、鼻翼及下巴位置加入特別切口，大大提升緊貼度及舒適度。

美白面膜推薦2023｜5. Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜 $280

美白面膜推薦2023｜Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜（Laneige）

Laneige White Dew Purifying Mask 水光亮白淨肌面膜蘊含豐富礦物質潔淨同時為肌膚補充水份、天然白泥質感幼滑，能溫和去除暗啞死皮，徹底吸走污垢及多餘油脂。專利三白草精華結合嶄新水光亮白科技，淡褪色斑並改善暗啞膚色。植物糖補濕精華補充肌膚水分，鎖水並煥發水潤透亮肌膚。當中萃取天然植物成分，補濕且紓緩敏感泛紅現象。

美白面膜推薦2023｜6. FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜 約$245／6片

美白面膜推薦2023｜FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜（Sasa）

FANCL Whitening Mask 活氧祛斑面膜內含「櫻花葉精華」及抗氧化「活化型維他命 Cα」，可速效修護基底沉澱色素，從根源徹底美白，擊退頑固色斑、暗啞及痘印，同時高度保濕活氧。還加入了「甘草成分誘導體」，有助加強即效修護，修復及鎮靜肌膚，重現透亮水光肌。

美白面膜推薦2023｜7. Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜 $129.9／7片

美白面膜推薦2023｜Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜（sasa）

Neutrogena Bright Boost Illuminating Mask 光感晶透亮肌面膜蘊含維他命Ｃ、百合花精萃及氨基葡萄糖，另採用植物纖維面膜，搭配微孔設計，具有輕透性。面膜紙吸收的高效煥膚精華，讓煥膚精華更全面滲透肌膚，令肌膚倍增光澤。

美白面膜推薦2023｜8. 肌美精 超滲透3D美白保濕立體面膜 4片 $43

美白面膜推薦2023｜肌美精超滲透3D美白保濕立體面膜 4片 （01mall）

肌美精超滲透3D美白保濕立體面膜蘊含高純度維他命C，能抑制黑色素形成，防止雀斑及黑斑，淨白保養，打造水潤透白肌膚。3D立體剪裁令下顎輪廓也能緊緊包覆，鼻翼兩側也能夠貼服。當中的膠原蛋白及蜂王漿精華，保濕成份滲透角質深層，重整肌膚水潤彈力。當中更添加檸檬精華，能柔軟肌膚，去黃去暗啞。原價$72，現在01mall購買僅$43。

美白面膜推薦2023｜9. Shiseido 資生堂 激亮淨白面膜5片 $245

美白面膜推薦2023｜Shiseido 資生堂 激亮淨白面膜5片（01mall）

Shiseido 資生堂激亮淨白面膜以離子導入法原理，嶄新離子力複合物讓高效美白成分深層傾注肌膚，令面膜裡的4MSK成分深入滲透肌膚，改善不均膚色，減少頑固黑色素。原價$480，現在01mall購買只需$245。

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