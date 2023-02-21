髮型｜後腦扁塌氣質大扣分！韓髮型師5步扁頭吹髮神技10秒變女神

無論是天生就是扁塌後腦杓的頭型，還是一覺醒來髮型被壓得又扁又塌，這煩惱，一招就有解！



今天，就來分享韓國髮型師超簡單的小技巧，重點是即便沒有噴定型液，蓬鬆效果也是超持久喔！

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扁頭吹整神技巧

1. 先找出最扁的區域

先用手掌輕碰後腦杓，找出最扁的範圍後，分區把頭髮往上夾，露出最嚴重的扁塌髮根與頭型區域。

2. 逆著髮流，讓扁塌髮根立起

用小圓梳先放在髮根位置後，往下寫出「ㄩ」字形。注意，若髮流是往左，ㄩ字形就要從左下往右上寫，才能讓髮根徹底逆著髮流，被往上頂高。相反，髮流往右，就要從右下往左上寫。

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3. 左右輕梳，髮根更蓬鬆

用風筒熱風從上往下吹5秒後，等冷卻定型的同時，梳子要頂著髮根輕輕往左、右梳蓬，接著的動作非常重要，一定要往上拉高後再拿開梳子。這時，你會發現，後腦杓的蓬度簡直跟墊了海綿一樣，超級圓潤又蓬鬆。

4. 分層吹蓬後腦杓髮根

接著，依照步驟2和３的技巧，分層把後腦杓的髮根吹蓬，直到最外層頭髮也是以同樣手法吹整，原本扁塌像是斷涯的後腦杓，立刻變身成超級圓潤的立體頭型喔！

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5. 指腹輕抓整理

完成後，做最後整理時，千萬記得：用指腹從上深入髮根處，輕輕抓鬆抓蓬後，再從髮尾往上輕頂，就能維持整個髮型的蓬度喔～拜託，萬萬萬別用壓的，否則前面步驟就是做心酸的啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】