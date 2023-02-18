2023年5大髮型趨勢　美人魚紅捲髮慵懶性感、御姐層次短髮突爆紅

2023年髮型趨勢搶先看！關鍵字圍繞在御姐、萌少女之間徘徊，透過短髮的捲度變化、超長髮的特殊色挑染、髮色和瀏海變化改變整體形象，成為了新一年的變髮關鍵。



馬上就來看看，2023的5大髮型趨勢有哪些！

2023的5大髮型趨勢，剪新髮型迎接新一年吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2023髮型趨勢

1. 御姐個性派層次短髮

打薄、具層次感的姊姊系短髮，搭配暖棕系、霧金系髮色，非常顯白且修飾臉型，瀏海與髮尾可夾直營造霸氣感十足的御姐氣勢，或以隨性捲度變化打造隨性又時髦度爆表的睡不醒頭風，也因此成為近期風靡韓妞界的必備髮型之一，少女時代秀英、鄭秀文、少女時代太妍都是剪這種層次短髮。

2. 平瀏海長直髮

不食人間煙火的洋娃娃風格回歸！齊切並帶有微微弧度平瀏海，搭配長直髮，小臉減齡的同時，更可以巧妙襯托出五官的立體度，2023年的平瀏海回歸齊眉長度，搭配偏深的髮色，在俏萌中又有一種魅惑的神祕感！Lisa、Red Velvet Joy、都是招牌代表人物！

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3. 中分超長髮

頭髮長度長過腰際線，女團偶像必備的中分超長髮大勢回歸！BOA、Jennie、Irene Kim、IVE 張員瑛都是這種超長髮！可利用電髮夾創造浪漫大波浪，或在前額長瀏海的部分加強弧度，為臉部輪廓增添溫柔感。這種超長髮髮質一定要特別照顧，洗護建議使用含有豐富植萃精華油的產品，例如Rene Furterer萊法耶的5 SENS微金女神髮浴、修護膜系列，含紅花油、牛油果油、甜杏仁油等精華油，增添髮絲絲緞滑順光澤外，同時也能加強防護。

4. 美人魚Ginger紅髮

堪稱一生一定要嘗試一次的小美人魚髮色，極度顯白吸睛、浪漫又充滿個性！在2023年可打造全新的亮麗視覺，迎接新氣象！是個進可攻退可守的髮色，建議可以搭配電髮夾，創造帶有微微小性感的小女人慵懶空氣捲度。

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5. 撞色挑染

即使外層是摩卡色、紅棕色為主的低調色調長髮，內裡搭配霧紫、霧灰、粉紅色系少女感撞色挑染，就能讓髮色顯得一點也不無聊，無論是夾直夾捲、搭配編髮，都帶著微微的叛逆俏皮感。亞洲女生最常染的暖色調髮色，想要染後色澤更持久亮麗，建議使用Rene Furterer萊法耶的OKARA金縷梅鎖色髮浴、OKARA金縷梅鎖色修護膜，內含金縷梅萃取精華，能完美融合及穩定漂染過後秀髮中的色素粒子，防止褪色同時增強髮色保鮮期，強化髮絲防禦力。

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