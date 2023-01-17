2023年5大髮型趨勢　BLACKPINK齊陰長直髮、張員瑛粉色挑染極減齡

即將邁入2023年，時髦女孩們正在籌備明年的慾望清單了嗎？不只行頭要快狠準跟上趨勢，髮型當然也不能漏氣！到底明年春夏甚麼樣的頭髮造型是主流？燙髮、染髮上又該掌握甚麼流行重點？



儂編有請法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer 造型團隊，為妳解析2023年髮型趨勢5大要點！

2023年髮型趨勢5大重點，新年想轉新髮型的姐妹們可以參考喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 個性派層次短髮

短髮造型從前年開始延燒至今，甚至將持續成為明年2023的強打重點！不同於2022年的齊切線調與俐落剪裁，23年的重點將強調「層次感」！透過打薄、具層次感的短髮輪廓，搭配上暖棕系、霧金系髮色不只好整理、髮量蓬鬆，更可以隨興加點捲度提升氣勢感！

2. 平瀏海長直髮

齊瀏海不再只是學生頭的專利！這幾年隨著韓國女團的造型風向，也使得齊瀏海再度回歸趨勢主流！別於過往的空氣瀏海、法式瀏海，今年的齊瀏海必須掌握「薄且密」！看起來不留一絲空洞，實質上卻輕薄不厚重，且針對小臉比例調整寬度修飾臉型，最後以深黑髮加分，顯小臉、突顯五官同時超顯白！

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3. 中分超長髮

前些陣子髮型圈崇尚頭髮越短越時尚，甚至還曾追求過落於鎖骨的絕對領域，但今年這樣的長度可能不再是主流！不論是韓國女團成員，還是好萊塢明星，近期都紛紛換上中分超長髮～長過腰際線的長度，以簡約俐落的中分呈現，偶爾可以適時加點微微捲度於瀏海和髮根處，當然了顧好髮質是核心條件，模樣既有氣勢又有女人味！

4. 小美人魚Ginger紅髮

接著進入髮色的部分～別於過往春夏的高調亮彩色系，今年秋冬至明年染髮請瞄準「暖色系」！不論是肉桂粉色、蜜糖橘棕，又或者奶茶色系，都是很好的選擇～尤其帶暖橘調的蜜糖色，透過深咖啡色的漸層刷染搭配，也很趁亞洲人的膚色呢！

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5. 少女派撞色挑染

從歐美刷染、區塊染，到韓系手刷染，跳色的搭配巧思，已成為現今髮型圈的染髮趨勢走向，不拘泥於單色調的變化，反而可以在摩卡色、紅棕色為主色調的長髮中，搭配霧紫、霧灰、粉紅色系魚內裡，又或者運用暈染型態的刷染，創造出髮色的視覺驚喜，都能使髮色高級且耐看！

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