6動作消除浮腫眼袋　每日按摩眼部3分鐘　零成本緊緻鬆弛眼周肌膚

眼睛是靈魂之窗，也是最容易暴露年齡的部位，很多人眼下突起眼袋，不論怎麼化妝都蓋不掉，看起來又老又累，超令人困擾！



小紅書有名博主特別教學，每天只要3分鐘的按摩操，持續做就能改善眼袋，讓雙眼恢復明亮有神，不怕再被問說是不是沒睡飽，或被誤會視覺年齡比實際年齡還大啦！

6步消除浮腫眼袋，找回明亮雙眼！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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改善眼袋按摩操

Step 1 雙C對抗

先將指甲修剪，洗乾淨雙手，雙手各做一個C型，食指貼合眉毛，用虎口的位置壓住眼尾，再用力的閉眼，鍛鍊眼輪匝肌，堅持動作30秒。做動作的時候，要感受到手和眼睛是有相互對抗的。

Step 2 轉眼定點看

頭固定不要動，將雙眼往上看，盡量看到最高處，停留20秒，保持不要眨眼，正視前方後，眼睛再向下看，同樣停留20秒。接著拿手指當參照物，將眼神向左看停留20秒、再向右看停20秒。可以讓眼部肌肉變緊緻，還可以訓練眼神，看起來會更犀利有神。

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Step 3 眉上提肌

使用三根手指按著眉毛，稍微出點力向上提，接著用力閉眼，讓手跟眼睛對抗，訓練眉上提肌。再將食指跟中指，分別按壓在眼頭跟眼尾，可以兩邊一起做，同樣用力閉眼。

Step 4 笑出顴肌

利用食指，找出眼袋的位置，按住眼袋，再用力的咧嘴笑，最好可以露出牙齦，能感覺到顴肌在擠壓手指，可以鍛鍊顴大肌、顴小肌。

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Step 5 放鬆顴肌

利用雙手掌心大拇指處，托住顴骨，一邊按揉、一邊向上提，可以幫助蘋果肌上抬，也會顯得雙頰更加飽滿。

Step 6 穴位按壓

眼睛周圍有三個重要穴位，分別是眼頭的「睛明穴」、眼珠正下方「承泣穴」、眼框下緣「球後穴」，以食指指腹輕輕地按壓，每個穴位30秒，切勿用力拉扯到皮膚。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】