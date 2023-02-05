抗衰老｜50+美魔女5分鐘面部刮痧法　刮足10幾年肌膚緊緻不輸女兒

很多人上了年紀後，臉部就會開始下垂，這時候除了後悔自己年輕時怎麼沒有乖乖保養之外，一定也會想要透過醫美，希望能透過在臉上填充一些東西，或是注射一些藥物，讓自己的臉看起來又澎又緊緻，但這些醫美的價格對於小資女們（小編）都非常的不友善！



所以今天要和大家分享「5分鐘保母級面部刮痧手法」，可以預防臉部鬆弛以及皺紋的滋生，不想要未來花大筆金錢在醫美上方的姐妹們，一定要把這套抗老刮痧步驟學起來！

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面部刮痧步驟

1. 熱蒸打開毛孔

在刮痧之前要先用熱蒸氣蒸臉約3分鐘，幫助打開面部毛孔，也能有助於後續的刮痧步驟，這也是日本「凍齡女神」水谷雅子老師刮痧流程中的第一步！如果家裡沒辦法蒸臉的話，也可以使用熱毛巾敷臉來代替。

2. 塗抹面霜

面部刮痧大約是一週刮一次就足夠了，所以可以選擇比較滋潤的抗老面霜，面霜的使用量大約是平時保養時的兩倍，脖子也要一併塗抹到！在刮痧的過程中能讓臉部更好的吸收這些護膚精華，特別適合上了整天班，只想要迅速保養的懶人姐妹們。

3. 開穴

接下來要先「開穴」再刮痧，開穴要從下至上點揉，承漿—地倉—迎香—睛明—攢竹—魚腰—絲竹空—太陽—瞳子髎—四白—耳門—聽宮—聽會—印堂，跟著上面這一套順序完成臉部開穴，印堂主要是和肺部有所關聯，所以在印堂一定要特別照顧好，肺部如果養好了，皮膚也會越來越好！

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4. 額頭上下平刮

接著用刮痧板的長邊做額頭平刮，從印堂這條督脈，從下往上刮5次，然後督脈旁開兩指的膀胱經從下往上刮5次，接著再往旁邊的膽經、三焦經，都是從下往上刮5次，臉上如果有很多斑的姐妹們，就可以多多刮膽經和三焦經。

5. 額頭左右平刮

從督脈往太陽穴的方向以側面刮開，刮3-5次，接著從眉頭順著刮到眉尾，再來是睛明穴—眼尾，下眼眶的地方一定要輕輕刮，不要拉扯到皮膚，在刮的過程中有覺得舒服就好了，不用太大力到出痧的境界，過程當中如果覺得臉上澀澀的，就一定要多補面霜！

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6. 整臉刮痧

接著是從迎香穴—太陽穴，地倉穴—聽會穴，都各刮3-5下，再來要把凹面反過來，抵住下巴的位置，從承漿穴—聽會刮3-5次，接下來在用刮痧板的凹面做面部提升，讓臉部整體可以往上變得更加緊緻。刮完後在聽會穴刮三下後，繞到耳後再順著脖子往下刮，最後透過網凹面的地方刮鎖骨，從內往外推，這樣一整套下來就會有超明顯的面部提升感，趕快拉上好姐妹一起試試看吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】