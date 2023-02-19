產後修身｜43歲台星3個月減12公斤　簡單3招瘦全身　找回V面纖腰

只有懶女人沒有醜女人！產後也不是從少女變大媽的末路！育有三個可愛的寶貝，洪百榕曾經體重飆破60大關，而且產後突出的小腹一直收不回去，她還分享了兩個因為瘦不下來、晴天霹靂的可怕事蹟。



洪百榕說：「那時我明明已經生完乖寶好幾個月了，可是有一天我坐捷運，竟然有人讓座給我！！！還有一次我去一家潛水堡買三文治，在我選料的時候，店員竟然跟我說『懷孕不可以吃#*X@喔！』我其實沒有聽清楚不能吃的到底是什麼......因為當我聽到懷孕兩個字時已經五雷轟頂了！一陣暈眩！」她說還有超多可怕的故事～想起來都會抖兩下！不過看看她瘦身前的照片，其實也不奇怪啦！

3個產後瘦身技巧，找回少女體態！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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瘦身前，洪百榕明顯腰間肉溢出、小腹凸出，手臂也有掰掰肉，那時她的體重最高達62kg，明明都已經生完好幾個月了，卻遲遲瘦不下來，還胖到大腿肉都黏在一起，洪百榕說：「那時我穿衣服體態也不好看，老公看到我很驚嚇，三不五時就會提醒我，我就會生氣，但現在我很滿意自己的腿，也已經找回自信。」

來看看洪百榕瘦身成果，整個人身形都變緊實，一雙美腿更是直逼女神等級，腰間肉也消失無蹤，變成完美葫蘆腰，從62kg→50kg，剷肉12kg只花3個月的時間！變回從前的少女體態，看起來超年輕！下面公開她3招瘦身技巧不藏私，有產後肥困擾的媽媽們快學起來！

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1. 吃到有飽的感覺馬上放下筷子

洪百榕說，其實只要吃對營養，不用節食也能瘦身，她現在都正常吃，但一有飽的感覺就會馬上放下筷子，基本上只要避免吃些垃圾食物，搭配運動就能看到成效，她連麻辣鍋也會吃，但都適可而止，而且「隊友的鼓勵很重要」，老公常常偷拍她大吃零食、在家狼狽的模樣，激勵她更努力瘦身。她坦言當瘦到一個階段，身體沒反應了，也會吃瘦身食品當輔助。

2. 每天快走一小時

光瘦下來還不夠，身體的線條想要緊實，得搭配運動才做得到，但也不用刻意去健身房，洪百榕固定的運動就是「每天快走一小時」，別看走路好像沒什麼，快走一趟下來都會全身大爆汗，而且對女生瘦屁股、瘦大腿特別有效。

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3. 臉部愛心按摩做提拉

洪百榕說，她一瘦就先瘦臉，膠原蛋白特別容易流失，讓臉部輪廓顯得鬆垮，想要瘦得好看，臉部緊實拉提的保養也要兼顧！她在保養時都會搭配「愛心按摩」的手法，先全臉擦Estée Lauder 專研緊塑精華素，接著手指併攏、從下巴拉提至太陽穴，接著從法令紋拉提到耳後，最後從鼻子畫小愛心到下巴、眉頭畫大愛心到下巴，臉部線條就會變得緊緻很有感！

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