單眼皮變雙眼皮方法超簡單，靠雙眼皮貼這樣貼就可以！對於擁有單眼皮、內雙的女生們最大的困擾一定是眼腫、下垂眼，總會被人關心精神及健康，而且精心打扮過後，眼妝都感覺不明顯，經常被眼簾「吃掉」眼妝！但原來可以在眼妝中加入一個絕密技巧，連單眼皮都可以輕鬆消退！



想打造明亮有神的深邃雙眼皮？不用再羨慕他人，苦靠修圖了，不妨參考下香港化妝師MakeupGU 化妝菇（Gubi）在YouTube分享的「10分鐘整形級小技巧」，輕鬆獲得雙眼皮！

極腫下垂眼！單眼皮變雙眼皮 全靠兩層雙眼皮貼

想拯救極腫泡又下垂的單眼皮，可以用化妝師 Gubi 在YouTube教學中的八個步驟，當中兩個小技巧的效果好比整形！第一個小技巧是營造深邃感，因為單眼皮的眼皮比較不突出，所以大家在上粉底後要記得拖走眼皮的粉底，用自身膚色對比去營造較深邃的眼部輪廓效果。

然後在眼睫毛根部及眼簾上單色眼影，化妝師 Gubi 建議大家可以用接近膚色及微灰調眼影作打底。接著夾翹眼睫毛及將雙面、較厚身的雙眼皮貼在眼簾位，化妝師 Gubi 提醒大家可以在眼睫毛根部1到2cm距離的位置作定位。隨之可以加上假睫毛，款式隨大家個人喜愛，會加上假睫毛是因為它更能挺起眼晴，有助之後的小技巧更自然放大。

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第二個小技巧就是第兩層雙眼皮貼！將剪裁單面雙眼皮貼放於眼頭，並加以提亮眼頭位置，這樣眼睛的放大基礎已經做好！最後只需要在上下眼周位置再以較深色的眼影作加強對比就完成妝容！

單眼皮眼妝秘訣 選擇合適雙眼皮貼

雙眼皮貼對於有浮腫困擾的女生來說，雙眼皮貼能夠放大眼睛及改變眼部輪廓，簡直是不用開刀又快捷的恩物存在！不過想營造完美無破綻的雙眼皮，又應該如何選擇合適的雙眼皮貼呢？雙眼皮貼主要有四大類：

雙眼皮貼第1類︰網狀雙眼皮貼 材質柔軟親膚，效果自然，支撐力較弱

雙眼皮貼第2類︰纖維雙眼皮貼 非常幼細，就如一條線一樣，效果超級隱形，支撐力較弱

雙眼皮貼第3類︰單面雙眼皮貼 效果自然，支撐力較雙面雙眼皮貼弱

雙眼皮貼第4類︰雙面雙眼皮貼 前後兩面都有黐力，支撐力較強



對於本身眼皮比較緊緻，輪廓較出，只為加深輪廓、改善大小眼的女生會較適合用網狀及纖維雙眼皮貼，另外喜愛自然妝感的內單眼皮女生亦可選擇纖維雙眼皮貼。而對於浮腫、下垂問題較嚴重的單眼皮女生，雙面雙眼皮貼會是你的不二之選，大家亦可以視乎情況加上第兩層雙眼皮貼！

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單眼皮眼妝秘訣 眼影有助自然放大

為了顯示更明顯的深邃、大眼效果，單眼皮女生最好選擇使用棕色調的眼影，因為棕色調容易配搭而且有助消除眼睛的浮腫，打造自然深邃妝感。另外亦可以嘗試灰色調的眼影，但要注意眼影當中的色調不要太過跳躍及過多閃片的，因為會比較考驗女生的化妝技巧！

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資料來源：MakeupGU 化妝菇《 10分鐘 整形級單眼皮雙眼皮大眼妝 極腫下垂眼泡 【素人化妝系列】》