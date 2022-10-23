E Cup劉品言瘦身不瘦胸3秘訣　豐胸運動及餐單減11公斤肉、不復胖

在早前熱播的《華燈初上》中飾演花子的劉品言（言言），不僅在劇中大秀E罩杯好身材，34歲的劉品言要胸有胸、要腰有腰、要腿有腿的凹凸有致勻稱曲線，更令粉絲忍不住敲碗劉品言的減肥秘方。



以下，劉品言也不藏私公開過去狂甩11公斤肥肉，且不再復胖的秘訣，快一起來看看吧！

3個劉品言減肥瘦身不瘦胸秘訣，一起健康瘦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 一日三餐正常吃，瘦身菜單大公開

劉品言不諱言是一枚吃貨，運動，完全是為了吃！劉品言也表示「胖瘦與否，絕對不是美的標準」，因此，劉品言鮮少為了減肥而節食，正確的飲食習慣，搭配規律的運動，才能達到健康的體態！劉品言也不藏私，分享以下這份減肥時期最常使用的「媽媽牌瘦身菜單」，不僅吃得健康，也能吃得飽！

劉品言「媽媽牌瘦身菜單」：

早餐：兩種水果（多為奇異果、蘋果或車厘子）+水煮蛋+燕窩or無糖紅豆薏仁

午餐：優質蛋白質（如，一整條魚）+少量澱粉（如，紫米飯、粉絲等）

晚餐：以清淡飲食為主（如，蕃薯、雞肉、魚肉或者小火鍋等，但是，吃火鍋千萬別喝湯！）

2. 有氧+重訓+瑜珈，按表操課健康瘦

劉品言分享，每周都會以不同的健身種類，全方位雕塑身材，頻率大約為「7天上跑步健走、重訓1-2次、瑜珈1-2次」，透過養成固定的運動習慣，制定運動行程與目標，日復一日的按表操課之下，自然而然就能健康瘦！

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3. 瘦身不瘦胸的秘密，注重雕塑「闊背肌」

擁有E罩杯的劉品言，為了避免瘦身造成胸部也跟著縮水，有著一項瘦身不瘦胸的運動小秘訣！劉品言分享，平時運動會特別練「闊背肌」，透過健身器材蝴蝶機去雕塑闊背肌線條，不僅改善駝背習慣，上半身也變得更加緊實、有曲線呢！

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