日本大熱生薑檸檬水減肥法1周激減3kg　清宿便去水腫打造易瘦體質

減肥｜坊間減肥偏方眾多，女生們總在嘗試各式各樣的減肥方法，希望找到最適合自己的一種，輕鬆減肥不反彈！日本有專家就提議在飯前喝一杯檸檬生薑水，指有助降低食慾，達至減肥效果，另外亦有消水腫、清宿便功效！有日本網民真人實測過，發現能在1星期瘦下3kg，方法簡單易實行，女生們不妨一試！



日本有專家就提議在飯前喝一杯檸檬生薑水，指有助降低食慾，達至減肥效果！（aliaime@IG)

日本大熱生薑檸檬水減肥法 真人實試1周激減3kg

抑制食慾是減肥的一大有效秘訣，飯前吃一杯生薑檸檬碳酸水就有助在用餐時降低食慾。日本京都大學名譽教授指出，飯前這樣做的確有助讓胃部充滿二氧化碳，從而增加飽腹感，在用餐時就能降低食量，減低卡路里吸收。

檸檬中含有「檸檬烯」有助放鬆身心，與碳酸水一樣有助刺激交感神經，的確有助抑制食慾，及有助促進身體分泌去甲基腎上腺素，幫助脂肪分解，達致燃燒脂肪功效。單單檸檬碳酸水已經有助減肥瘦身，再配合生薑可令瘦身效果加乘，並有助消水腫、清宿便，可說是女生們的恩物啊！

檸檬中含有「檸檬烯」有助放鬆身心，與碳酸水一樣有助刺激交感神經，的確有助抑制食慾！（Unsplash@An Nguyen）

生薑有助促進血液循環，有利於排毒及刺激腸胃消化系統。生薑中的薑辣素有助提升血液循環，除了有助改善脾胃虛寒及手腳冰冷的問題，還可以透過提高人體溫度來促進體內脂肪燃燒及排汗消水腫，達到更理想的減肥效果。另外，生薑檸檬水有助腸胃蠕動促進排便，幫助身體排毒，清宿便輕鬆打造易瘦體質。

有日本網民實試過飯前喝一杯生薑檸檬水，在短短一星期竟減掉了3kg，可見這方法減肥效果顯著。除了減肥之外，其實生薑與檸檬對女生都有不少好處，例如檸檬有助抗氧化及美白淡斑，生薑亦可抗衰老、去濕健脾，所以作為保健飲品來喝也是不錯的選擇。不過，始終性辛、微溫，腸胃系統較弱人士就不宜經常飲用了！

有日本網民實試過飯前喝一杯生薑檸檬水，在短短一星期竟減掉了3kg！（Unsplash@Farsai Chaikulngamdee）

生薑檸檬水製作方法相當簡單，只需在250毫升的碳酸水中加入2大茶匙檸檬汁及1小茶匙生薑茸就可以了！各位女生趕快一試吧！