每日挨肚餓都唔瘦？營養師曝8大減肥失敗原因　越抑壓食慾反更肥

已經吃很少了還變胖，難道真的是呼吸也胖的體質？？？？



好想變瘦啊～這句話應該是大多數女生的心聲，甚至是口頭禪，但常常心有餘而力不足，減肥的方式百百種，很多人以為只要少吃就能變瘦，但效果卻不彰，甚至還可能變更胖！到底問題出在哪？難道真的是傳聞中喝水、呼吸也胖的體質？這次高敏敏營養師特別揪出8個最常見「吃很少還變胖」的原因，快來檢視你中招了沒？

想要瘦身，控制飲食確實是重要環節，但不吃≠變瘦，反而還可能變胖！高敏敏營養師分享個案例，曾經有個想減肥的女大學生，常常一陣子就會克制自己不要吃太多，結果撐不到幾天，就突然很想大吃一頓，或無法控制的去吃高熱量小點心裹腹，長期下來並沒有比較瘦，體脂肪還增加很多！

以下8點則是最常見少吃還變胖的原因，一起來看看吧～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 易失控怒吃

這點妞妞應該心有戚戚焉！好不容易下定決心要控制飲食，但一遇到工作、感情不順心時，就想要大吃發洩！高敏敏營養師表示，心情不好同時又要控制飲食，反而會更想吃。建議想吃東西時，不要壓抑自己，吃點健康的食物沒有關係的，來盤水果、喝杯豆漿或牛奶乳酪、來片雞胸肉等都可以。但不要放縱自己吃高熱量食物，像是炸物、加工食品、甜點等。

2. 沒飽足感

在控制飲食的期間，因為吃的份量變少了，很容易會產生飢餓感，推薦多吃蔬菜、低卡食物，除了能夠攝取營養均衡外，也能更延長飽足感。

3. 沒力氣運動

吃得太少可能會導致沒力氣運動，加速肌肉流失，或是運動也沒用。

4. 壓力肥

壓力會影響自律神經系統，特別是現代人壓力大，且是長期持續狀況，身體會出現自我保護機制，開始容易囤積脂肪。這也是很多OL都會抱怨，明明都沒吃什麼，卻還是一直發胖的原因啊～

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5. 基礎代謝率降低

當吃太少時，人體基礎代謝率變低，身體會進入節能模式，嚴重時還會影響心情。

6. 荷爾蒙失調

食慾來克制不住！如果你已經有運動和飲食管理，卻依舊變胖或許是荷爾蒙出問題，此時建議尋求醫師協助。

7. 容易復胖

如果只吃零食、吃太少、或是只攝取單一食物都會造成肥胖，體重體脂不減反增，陷入惡性循環。

8. 下一餐吃更多

很多人不吃正餐卻吃一堆零食，到下一餐又不太餓，導致惡性循環。建議應按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽才是較好的飲食習慣，不要餓了才吃飯。

高敏敏營養師 - 畢業於中山醫學大學營養學系、北商大企業管理主攻原料應用，兩岸擁有超過45萬粉絲，專長為健康減重及抗老美肌營養。現職創新生技 營養師、創瑞生醫 主理人、貝拉整型外科診所 共同創辦人，擅長以深入淺出的方式解析各種健康保養議題，粉絲團也經常分享各種瘦身相關圖表，相當實用，想變瘦變美的妞妞可以追蹤高敏敏營養師



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