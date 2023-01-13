髮型｜紮頭髮更年輕的5個面部特徵　包包面紮馬尾、丸子頭更顯瘦

多數的女生，無論頭髮多長，都喜歡把頭髮放下來。



但是如果你臉上有以下這5個特點，把頭髮紮起來會更加好看哦！

5個紮頭髮更好看的臉部特點，你中了多少個？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 臉型短

臉型短的女生，本來看起來就更加顯寬。把頭髮紮起來不僅能讓人感覺比較清爽，還能更加容易調節頭頂的高度，拉長臉型。

2. 肉肉臉

相信很多肉肉臉的女生會習慣性地把頭髮放下來，想要讓自己的臉看起來小一些。但是披頭髮所形成的線條會讓臉的走向也有被下帶的感覺，如果肌肉的走向也有點下垂，還會顯得老氣。

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3. 下半張臉不好看

把頭髮紮起來露出額頭，能讓整個臉的聚焦點往上移，或多或少能讓人忽略了下半張臉的缺點。

4. 頸短

頸（脖子）短的女生，如果穿V領的時候把頭髮放下來，基本上是沒什麼問題的。但是如果穿的是圓領的衣服，把頭髮放下來反而會擋住脖子，更加暴露脖子短的缺點。相反的，把頭髮紮起來會把脖子襯托得修長一些。

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5. 額頭飽滿

額頭天生飽滿，在亞洲人裏是很難得的。如果你是額頭飽滿的幸運兒，當然要把頭髮紮起來，露出你的額頭。如果你的鼻子不那麼好看，額頭便是你的加分點；如果你的鼻子長得好，那麼紮頭髮能把你的側面輪廓襯托得更加精致立體。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】