日本無印良品推介7款必買！長期缺貨眼影、牛奶浴鹽、卸妝棉花棒

MUJI無印良品可說是百逛不厭的生活百貨店，以簡約設計配上實用產品，深受不少女生喜愛。日本無印良品的產品種類繁多，當中更有不少新奇又貼心的好物，不少人每逢旅行時都會去MUJI無印良品選購，這次為大家集合了7款日本無印良品實用的產品，包括：美妝、生活好物、淋浴用品等，一起來看看有哪些吧！



無印良品好物推介1. 口罩精油貼片/口罩噴霧（柑橘香味）

雖然口罩令已解除，但仍有不少人都不會立即不戴口罩，或者已經習慣了。這兩款口罩周邊產品相信仍合適大家使用，包括口罩精油貼片及柑橘香味的口罩噴霧，讓大家即使長時間戴口罩都能保持清新。口罩清新噴霧可以直接噴在口罩上，晾5分鐘即可使用；而口罩精油貼片需另購精油，抹在貼片，同樣可以保持長時間的清新空氣。

無印良品好物推介2. 便攜式紙香皂/便攜式牙膏片

「便攜式紙香皂」及「便攜式牙膏片」都是旅行省行李空間的好物，而且又方便攜帶。像是紙香皂不僅是旅行時可以使用，平日不想用廁所的洗手液或擔心會沒有，可以用這款，只要沾水就能使用。而且小小一盒，放在手袋不佔空間，又不用擔心像液體裝的會壓到爆開，非常方便！現在更推出了補充裝，就更環保。

無印良品好物推介3. 多款濕紙巾

濕紙巾在大眾印象中是擦手、擦汗、清潔桌子等，但在日本無印良品卻有一系列的濕紙巾，甚至有一整面牆都是，很壯觀！而這濕紙巾系列，用途類型也很廣，包括防蚊蟲、防曬、卸妝、消毒殺菌、牙齒清潔用、寶寶專用等等，其中更有很多是沒想到能製成濕紙巾。現在除了有12片的便攜式包裝外，部分更推出了30片家庭用包裝，有興趣的話記得去日本無印良品一定找找看！

無印良品好物推介4. 卸妝棉花棒

不少女生都試過好不容易化好的妝，最後因為眼線畫歪或是睫毛膏沾到眼皮，把漂亮妝容毀掉很崩潰！無印良品就有這款卸妝棉花棒，兩頭分別是尖頭和圓頭，都是沾滿了卸妝液，可以用作重點卸除畫花的妝容，簡直是不少女生們的救星！現在分別推出10隻裝及50隻組合，對手殘女生來說，50隻裝相當實用，但不論是那種組合，棉花棒都是採用獨立包裝，非常衛生！

無印良品好物推介5. 眼影膏 #粉米色

無印良品的彩妝一直都偏受不少女生喜愛，而這款膏狀眼影就是被不少日本女生搶購。乳霜質地的眼影，更易打造貼服眼妝，而且這款在塗抹後變成粉末狀，不僅可以單獨使用亦可與粉狀眼影一起使用。暫時這款眼影膏只推出了3色，但是可以指腹沾取再控制力度上妝，打造出漸變眼妝！

無印良品好物推介6. 眼影 #金01

無印良品的眼影粉質細膩，顯色度亦是相當不錯，即使是單一顏色，也能化出漂亮的漸變！而這款#金01色號的眼影，一直備受日本女生喜愛，長期缺貨且每次一補貨都是很快售罄，主要是這顏色雖然是金色，但當抹上眼瞼後會變得透明清澈，亦可用作點綴眼瞼中央和眼睛下方，妝容變得更華麗。

無印良品好物推介7. 多種香味浴鹽

不少人都喜歡在下班後或放假時泡澡，好好放鬆一下！而無印良品的浴鹽，是不錯的選擇，提供多種不同的香味，包括：牛奶、薰衣草、柚子、檸檬草等。所散發的淡淡香氣，除讓你放鬆的享受沐浴時間外，還有滋潤肌膚。這款浴鹽有推出40g小包裝和380g家庭裝，前者適合先試用和旅行攜帶，後者就最適合放在家裡和家人分享使用。