口罩令取消｜口罩解禁「唇膏」終重見天日！3款唇妝打造完美唇色

口罩令取消｜政府宣佈明天（3月1日）開始取消口罩令，消息一出隨即令眾人興奮！過去總是因戴口罩而沾滿唇印，當除罩進食喝水時十分尷尬，如今口罩令解除女生最愛的唇膏終於可以重見天日了！《01女生》為大家總合了幾款唇妝教學，女生不妨參考一下畫出「微笑嘟嘟唇」化出自然好氣色！



內地有名「鈕鈷祿真有意思」網紅以「讓每支口紅死得明明白白」為目標常在社交平台分享獨創的唇妝教學，今天盤點了3款唇妝教學就透過幾種方式，助各大女生在久違除罩下都能夠打造自然不脫妝的唇妝。

口罩令取消｜1. 唇膏疊塗大法（新手友好）

口罩令取消｜1. 唇膏疊塗大法（新手友好）（RED@鈕鈷祿真有意思）

疊塗法是只要單單4個步驟已經完成，這個方法簡單易上手相當適合新手。



步驟 1. 先在化妝前把死皮去除，再用遮瑕膏把脣部的顏色遮住。



步驟 2. 然後挑選一支唇膏薄塗在唇珠及唇山位置，再於下唇框邊界輕輕畫一條線，最後薄塗整個下唇珠。



步驟 3. 使用一支乾淨的棉花棒將顏色暈開！這一步可以稍稍改變唇膏顏色，且讓唇妝的漸層更自然好看！



步驟 4. 最後重複步驟1及2，再用一支水潤唇彩塗在唇部內側，不但可以增加嘴唇水光感，同時讓顏色的變化更大。



口罩令取消｜2. 永不退流行唇妝（黃皮+唇色深）

每一年去冬迎春的時刻，即意味着春暖花開的季節將要來臨，作為精緻女生當然要準備一個百看不厭且春意滿滿的唇妝迎接春天！「鈕鈷祿真有意思」網紅所分享這個教學同樣適合新手外，而且黃皮膚及唇色深的女生都友好！

口罩令取消｜2. 永不退流行唇妝（黃皮+唇色深）（RED@鈕鈷祿真有意思）

步驟 1. 春天當然離不開「玫瑰裸、牡丹豆沙」色調，大家亦可挑選類似色調的唇膏。先薄塗在上下唇珠的位置。



步驟 2. 用嘴將剛塗上的唇膏抿開，然後再塗上多一層唇膏在上下唇珠的位置



步驟 3. 最後一步使用手指暈開唇膏的邊界即可，這樣就可以打造了持久不沾杯的唇妝。



口罩令取消｜3. 兩色混搭飽滿唇妝（任何女生）

儘管化妝技術不熟悉的女生，家中都會有數支不同色調的唇膏，單塗確是已經擁有超美的效果，但兩色搭配即時打造出完美漸層妝效。內地女星范冰冰亦曾在個人社交平台分享自己平日都是靠混搭而打造完全唇色！

口罩令取消｜3. 兩色混搭飽滿唇妝 (任何女生）（RED@鈕鈷祿真有意思）

步驟 1. 準備一支淺色唇膏及一支深色唇膏，先用淺色唇膏薄塗在整個唇部，然後再用嘴把唇膏抿開



步驟 2. 之後在下唇珠以點印方式再次塗上用淺色唇膏



步驟 3. 最後一步在唇珠及嘴唇外側塗上深色唇膏，再使用手指暈開唇膏的邊界即可



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