韓個人色彩診斷App爆紅！免費膚色分析　5步測出你命定的妝容顏色

近幾年各種測試紛紛推出，幫女孩們更了解自己的性格或愛情觀，但靠測驗找到最合適的妝容和穿衣風格還沒聽過吧！



這篇文就來手把手教大家怎麼運用「colorlover」這個App，快速完成99%韓妞都做過的「超精準命定色彩鑑定」，就連台灣Youtuber愛莉莎莎測完也說：這輩子都畫錯妝啦～

5步測出最適合你的妝容色彩，找到屬於自己的妝容風格～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

步驟1. 更改語言/進入測驗

開始前可先將語言改為慣用語，後面分析的過程會更精準！測驗開始前務必確認自己處於「自然光或白光」，「黃光」下會導致判斷不準，手機有開藍光顯示的也記得要先關閉～

步驟2. 明度測試

在5張不同明亮度的色票中切換時，挑選最適合自己的一張。若在過程中發現臉有明顯浮腫，就代表要降低亮度，反之如果陰影過大導致黑眼圈或暗沉更明顯，則要提高亮度！

同場加映：化妝後更顯老？4個新手常犯錯誤及減齡畫法 胭脂、眉毛最易失手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

步驟3. 彩度測試

和明度測試一樣，先初步判斷最適合自己的一組色票，若是皮膚看起來膚色不均或斑駁，就要降低一個彩度，反之如果太暗沉或混濁，就要提高彩度。從最右圖可以看出Jennie在色票1的氣色明顯好很多，連額頭暗沉也亮了起來！

步驟4. 冷暖度測試

冷暖度測試主要是在兩組色票中，選擇黑眼圈和唇周暗沉較不明顯的，若是覺得落差太小可看一下白色牆面再繼續測試，會更容易看出落差喔！

同場加映：化妝教學｜4種動物系眼妝 性感貓系、可愛鹿系 又純又慾電死人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

步驟5. 命定色彩出爐

經過一輪測試的結果就是你的專屬命定色彩啦～而乾爽帶灰調的妝容正是最適合Jennie的呢！測驗結果不只會告訴你屬於哪個季節的膚色，更會針對該膚色適合的妝容、髮型、髮色、化妝品、飾品甚至到隱眼都給上最好的建議，完全不怕一頭霧水，照著買絕不會出錯！

這次用Jennie當作教學對象，測試的結果果真和他平時最適合的清爽夏日穿搭一致，原來抓對風格真的可以實現顏值最大化！colorlover的測試全部由專業色彩老師做分析，躺床花5分鐘，就能享受飛韓國的鑑定服務，既精準又划算，趕快揪姊妹下載，一起get變美命定色！

延伸閱讀：

女人欲罷不能的蜜桃色調！NARS 2023全新限量高潮系列，換上粉嫩色攻佔你的心

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】