留長定剪短？4招測出最適合你的頭髮黃金長度　髮量是髮長關鍵！

每次換季就想換髮型！但，每次總是很猶豫該不該剪短，還是該留長啊！



如果，你拿不定注意，不妨試試科學的方法，看看自己的黃金比例，究竟適合長髮還是短髮吧！

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短髮靚?長髮美?「5.7cm定律+0.47cm法則」來判斷

首先，來試試英國髮型師提出的「2.25英吋定律」（5.7厘米）！首先，對著鏡子，拿出一支筆平行放在下巴，再拿出尺測量耳垂到筆的距離。好啦～若妳耳垂到下巴尖的距離，小於5.7厘米，那麼妳很適合短髮！相反，大於5.7厘米，你就是適合長髮！John Frieda強調，這定律是以下巴輪廓的長短來判定，所以無論東方或西方人都能參考的喔！

另外，還有一個「0.47厘米法則」也不妨參考看看！測試方法是以額頭寬度÷肩膀寬度，答案若大於0.47適合短髮、小於0.47就適合長髮。如果，用這二個方法測試的結果都相同，就別再猶豫啦~萬一，答案是一個長、一個短呢？那麼，恭喜你天生麗質，長短都適合喔！

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髮量多寡＝髮長關鍵

當然，以上這二個方法，還是有一定侷限性的。所以，再分享二個重點，讓大家作為參考的標準喔！其中，髮量的多寡，絕對是關鍵。髮量少的人，留長髮往往會有貼頭皮、顯臉大的困擾，剪了短髮後，反而會顯得髮量變多也更蓬鬆，臉也瞬間變小了。相反，髮量特別多的人，沒有剪層次或縮毛矯正燙的處理，一剪短髮後頭髮立刻炸開花，看起來頭型和臉型都大了一圈，換成中長髮反而更適合。

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身高1/3=完美髮長

根據身高挑選適合的髮型長度，會讓整個人比例更加均衡，甚至會影響體態胖瘦的視覺感喔！所以，身高155厘米以下的嬌小女孩，對比沉重長髮，剪短髮會顯得活潑俏麗，而且微露出纖細脖頸線條，有助於拉長身高比例。如果，你無法拿捏長度，根據國外研究發現，最好看的頭髮長度，是落在身高3分之1喔～不妨參考看看吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】