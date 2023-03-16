轉季護膚｜5大面部保養地雷致敏爛面　保濕面膜天天敷恐生肉芽？

冬季退去春天的暖意漸濃，面對換季時的氣溫、濕度變化，總會使肌膚鬧起小脾氣！女人愛美總不會疏於保養，但冬轉春的換季階段，妳的保養真的做對了嗎？



日常又不小心誤觸了哪些養膚地雷呢？

以下五大「換季保養錯誤觀念」快快檢視自己中了哪些～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 過度依賴保濕噴霧

香港冬天濕冷，但一到轉接春季的交界點時，空氣又逐漸乾燥，起伏不定的溼度，加上暖氣、空調的使用習慣，讓肌膚缺水成了日常面臨的首要課題！而面對肌膚乾澀，八成女性會依賴保濕噴霧勤奮補水，但事實上保濕噴霧在噴灑當下雖然會有立即的水嫩感受，不過肌膚水珠蒸發的速度往往比吸收更快，若過度依賴補水噴霧，反而會使肌膚長時間處於「不斷被瞬間蒸發水分」的狀態！要避免肌膚越補越乾，建議使用完補水噴霧後可以再搭配乳液、乳霜封存水分，更為有效喔！

2. 強化美白

為了要在新一年擁有更光鮮亮麗的好氣色，想必多數女孩會趕在冬天加強美白功夫吧！不論是杏仁酸、果三、傳明酸等有效淡斑提亮的酸類配方，還是強效煥顏的A酸，都屬於刺激性較強的美容成分，若在肌膚較敏感、不穩定的換季時節頻繁使用，反而更會加劇肌膚的脆弱狀況！不妨試著做二休三的規律，並搭配溫和低敏的基礎保濕，更能穩定肌膚脾氣不做怪！

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3. 洗臉水溫高

雖然這幾日的氣溫提升，但要在一大早起床，抑或者睡前觸碰冷水，真的是項考驗！為了提升洗臉時的舒適度，多數人在秋冬，甚至春天換季時，會使用溫熱水洗臉，但在水溫的控制上可得小心！建議水溫拿捏在40度以下，接近體溫的溫度，才不會過度刺激毛孔收縮，使肌膚脆弱不適喔～

4. 疏於防曬

第四點，也是美容專家們一再提醒的養膚重點：防曬！一年四季都不可疏於防曬，更別以為還沒到夏天、陽光還不那麼灼熱刺眼就懶惰擦防曬！紫外線四季都在，除了隱藏著曬黑的風險之外，讓肌膚長時間赤裸裸曝曬於紫外線下，更會使皮膚提早老化、黑色素生成、乾燥缺水，建議若懶惰多擦一層防曬乳，也以於日常搭配有防曬係數的妝前乳，也可達到適度隔絕的效果！

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5. 面膜天天敷

為了補水、減緩乾燥難耐，面膜真的是女人養膚過程的好幫手！只是面膜雖然補水性好，卻不建議天天敷！面膜通常蘊含高濃度的精華、精華油，每天敷容易使肌膚超出營養負荷量，不只補水沒效且浪費，還有可能引發毛孔堆積起小肉芽、小粉刺的風險！建議一周面膜不超過三次，每次使用時間不超過15分鐘，對於膚況更友善喔！

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