浸腳養生好處多！中醫曝足浴5大宜忌　勿輕視泡腳時間、水溫控制

每天在外忙碌奔波，回到家就只想癱坐在沙發上、淨空思緒、徹底放鬆，而有效消除疲勞的方法之一，那就是從腳開始！泡腳，亦或稱為足浴，從古至今都是養身、紓壓的好療方～



不過，對於心臟血液循環、水腫、甚至新陳代謝皆有益處的「泡腳」，在過程中又該注意甚麼重點？時間、水溫的控制又該如何拿捏？台灣九如中醫診所許淳彰中醫師五大觀點為妳解答。

足浴5大正確觀念，經期、孕婦、飯前空腹或飯後太飽要特別留意喔~！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 為甚麼要泡腳？

「腳是人類的第二個心臟。」會這樣說，原因在於腳的穴道非常多，是各種經絡起止的匯聚處，九如中醫診所許淳彰中醫師也強調，定期泡腳、足浴，可以促進循環、代謝，舒緩腿部肌肉疲勞、幫助排汗、放鬆緊繃情緒並改善失眠，提升睡眠品質、緩解女性生理不適……等多種好處。當然了，泡腳也是友善心臟、血液循環最根本的日常療方之一，尤其是秋冬回家泡個腳也有撫慰身心的感受呢！

2. 時間掌控要注意

泡腳雖然好處多多，但在時間、時機的掌控則相當嚴苛！中醫師表示，最佳的泡腳時間最好拿捏在20-30分鐘，時間不宜過長，以避免身體不適的風險！另外，飯前空腹、飯後半小時內以及吃太飽的狀況下也不宜泡腳，原因在於泡腳會加速血液循環，這時泡腳很容易引發頭暈問題！最後也要提醒，由於腳部穴道複雜，若女性正值生理期，也不建議使用中藥泡腳喔～

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3. 水溫不可過高

泡腳某一方面的觀念也與泡澡有相似之處，除了時間掌控得注意之外，水溫更得小心！中醫師提醒，最佳泡腳水溫建議控制在40℃上下，水溫不可過高，同時水量也要拿捏在膝蓋以下的位置。過高的水溫容易使腿部的些管過度擴張，使體內血液逆向循環，反而更會不利於身體～

4. 精油泡腳更安心

若害怕中藥泡腳處方比較有適應上的風險，中醫師也分享，日常也可以用精油取代傳統足浴包！精油的天然香氣接受度更高，同時還能有感官紓壓、放鬆的效果。特別是晚上泡檀香木精油可以平靜放鬆、雪松精油幫助沉澱思緒、助眠，常見的薰衣草精油更是可以提升睡眠品質。

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5. 選對香味更有效

然而，針對精油泡腳，香氣的選擇也有訣竅！像是「絲柏」有助於促進肌膚新陳代謝與循環；「廣藿香」能幫助微循環；「檸檬草」則可幫助腿部放鬆、緩解緊繃感受；「雪松、檀香木、薰衣草、苦橙葉」則皆有著助眠、平衡情緒、紓緩緊張、安神的效果。挑對香味、掌握訣竅，改善換季身心不適就從泡腳開始。

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