減肚腩動作｜10日減4.4kg！日女教簡單6動作清宿便、腹部即變平坦

減肚腩｜為迎接炎熱的夏天，是時候提起決心減肥，在穿著緊身短衫之前，減掉積存多時的肚腩。相信不少女生都曾遇到便秘或宿便問題，久而久之形成肚腩、下半身浮腫。有日本女生便分享了一套增強腸道蠕動的動作，並在十日內減逾4公斤，連網民都大讚可改善便秘！



減肚腩｜日本女生HIKARI會在YouTube頻道分享運動方法。(Twitter@hikachin811)

長時間坐在辦公室，易令身體機能減慢，腸道不甚活躍，以致難以排毒，出現便秘或宿便問題。常維持身材最佳狀態的日本女生HIKARI，會在YouTube頻道分享運動方法，其中早年的《短期間減4公斤的日常》活腸動作，更成功在十日內減4公斤，連便秘問題也有所改善，得到不少網民留言力證有效，排毒更加暢通。

減肚腩｜HIKARI透過活腸動作，成功在十日內減4.4公斤。(YouTube@HIKARIやで)

減肚腩｜這個運動還有助排毒通便，減少便秘問題。(Twitter@hikachin811)

減肚腩動作一：助腸蠕動姿勢

平躺在瑜伽墊上，然後屈起雙腳，雙手環抱，讓自己保持在放鬆及舒適的狀態，並維持動作30秒。

減肚腩｜動作一：助腸蠕動姿勢(YouTube@HIKARIやで)

減肚腩動作二：提起腸道練習

將雙腳放下，腳板貼地，然後運用腹力，將肩膊以下的身體提起，期間保持提腹收臀，可利用指腹力按壓腸道位置，以刺激腹部肌肉，並維持動作30秒。

減肚腩｜動作二：提起腸道練習(YouTube@HIKARIやで)

減肚腩動作三：扭動腸道練習一

將身體放回原來位置，然後舉起雙手，手掌朝天，讓身體伸展後，再向右扭腰，右邊大腿緊貼地板。維持動作30秒，其後換邊進行。

減肚腩動作四：扭動腸道練習二

將雙手屈曲、枕在頭下面，然後將右腳交疊在左腳上，形成交叉姿勢後，雙腿扭向右邊，期間雙腿不用完全貼地，腰部只要稍為扭轉就可。維持動作30秒後，再換邊進行。

減肚腩動作五：腸道按壓一

將雙腿放回原位，讓身體緊貼地板，然後運用指腹力，稍用力按壓左肋骨底及右盤骨內的位置10秒，其後再按右肋骨底及左盤骨內的部位10秒，最後再換邊做10秒，以刺激腸道蠕動。由於腸道彎曲的位置，一般都需要更活躍，才可推動食物殘餘和毒素向前，因此按壓這些位置，便有助清走更多的宿便。

減肚腩動作六：腸道按壓二

運用腹力將肩部以下的身體提起，重複動作二的動作，然後按照右盤骨內、右肋骨底、上腹部、左肋骨底、左盤骨內及恥骨上方的次序，運用兩手指腹力順時針按壓約5下，再換到下個位置，期間需要保持腰背挺直，並維持動作1分鐘。

資料來源：YouTube@HIKARIやで