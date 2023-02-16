黑髮顯暗沉？這4種五官臉型不適合黑頭髮　菱形臉染粉棕色顯氣質

絕大多數的亞洲人天生就是一頭的黑髮，或深或淺稍有顏色上的差距，大家也都認為原始的髮色就是最好的，但事實上並非如此，也不是所有人都適合黑髮，有時甚至會拉低美貌顏值，連氣質都大大扣分。



以下盤點出了4大「不適合黑髮的五官臉型」，這些人比起黑髮反而更適合淺髮色，若是剛好符合以上所包含的條件，又總覺得自己沒特色的朋友，不妨在新的一年給自己換個髮色，說不定會有意外的驚喜！

不適合黑髮的4種五官臉型，2023年不防換個髮色，換個造型吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不適合黑髮類型

1. 皮膚較黑、暗沉

黑髮本身就比其他顏色來的更有厚重感，因此若是本身膚色較為暗沉或者深色的朋友，就非常不建議再留著一頭黑髮，視覺上看起來會顯得相當沈重，頭部比例也會跟著不平衡，這時若是換上稍微淡一點的髮色，像是冷棕、奶茶這類亮度偏高的質感色系，就能有顯白的效果，同時還能掩蓋暗沉感，另外也不可染太過淺色系髮色，否則一深一淺相當違和。

2. 髮量過多

髮量多感覺起來是個令人羨慕的優點，大多數的造型都非常好駕馭，也比較少有扁塌髮的困擾，但其實髮量多也存在著一些問題，像是顯頭大等等，而再加上黑髮這種帶有體積感的髮色，很容易加深整體的厚重感，因此建議選擇淺色系的金棕、粉棕、奶茶棕，除了能增添輕盈感外，還能在視覺上降低髮量的比例。

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3. 菱形臉

菱形臉的線條感較重，顴骨比起一般人來說相對較高，也可說是我們常聽到的高級臉標配，像是許多超模就是如此，不過這種臉型很挑髮色，若是選擇錯誤看起來就會相當顯老，其中最不建議的搭配就是黑髮，臉型上的缺點全都一覽無遺，因此這時挑選一款稍淺一點的髮色，像是淺棕、奶茶，就能非常好的弱化臉型的銳利感，呈現出相對輕盈的效果。

4. 頭型比例偏小

本身頭型就比較小的朋友，如果再搭配上一頭黑髮，整體頭型比例就會有被壓縮的感覺，而當頭型過度被擠壓時，肩膀就會顯得格外厚重，形成肩寬臉大的失衡狀態，因此小臉的朋友建議染些具有膨脹效果的鮮豔色，像是茶棕、紅棕、莓果粉等，讓頭型視覺上更加飽滿。

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