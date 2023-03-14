減壓飲食｜工作、生活壓力大？營養師引5食物抗憂鬱焦慮、助入眠

時間緊湊，生活、工作兩頭燒也讓妳壓力大得喘不過氣了嗎？除了要適時抽離忙碌節奏，找到自己的紓壓管道、養成運動習慣之外，日常「飲食」也能有助於舒緩壓力！



人氣營養師－阿罐針對現代人的壓力問題，精準指引5大「紓壓飲食指南」，緩解身理、心理的情緒健康，妳可以這樣吃！

5大紓壓飲食指南，先好好照顧自己吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 抹茶

妳也愛喝茶嗎？除了多數人熟知的洋甘菊茶有助眠、舒緩焦慮的效果，日式抹茶也是隱藏版的紓壓良方！營養師分享，由於抹茶中富含L-茶胺酸，據研究指出，茶胺酸有助於舒緩焦慮、放鬆壓力，若感到精神壓力大時，來一杯抹茶牛奶是不錯的選擇！

2. 西蘭花

有著超級抗氧食物之稱的西蘭花，事實上也是紓壓寶藏！營養師表示，十字花科蔬菜擁有最高濃度的鎂、維他命C和葉酸等豐富營養價值，其中西蘭花更含有蘿蔔硫素，可以保護神經系統，同時達到舒緩情緒、抑制憂鬱。

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3. 泡菜

誰說健康食物與美味扯不上邊！韓式料理的核心元素「泡菜」，也是抗壓力的好幫手～原因在於，屬於發酵製品的泡菜，在製作過程中會形成豐富益生菌，而益生菌不光能維持腸道健康、好菌平衡，當它在腸道中作用時，還能有助於情緒的舒緩呢！

4. 芝麻醬

是的妳沒看錯！美食饕客們最愛的調料－芝麻醬也上榜！營養師分析到，由於芝麻是胺基酸 L-色胺酸營養元素的攝取來源，而色胺酸在體內又會自然轉換為神經傳導物質血清素、多巴胺，輕微達到紓解焦慮、提升睡眠品質的效果！

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5. 鷹嘴豆

最後的舒壓秘方，還有鷹嘴豆！鷹嘴豆富含抗壓維他命和礦物質，包括鎂、鉀、維他命 B、鋅、硒、錳和銅，它不只是蘊藏多種維他命、礦物質和胺基酸，其中的鉀、鎂、色胺酸更可以穩定心緒、平衡大腦健康，與壓力說掰掰。

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