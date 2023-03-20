護膚｜急救熬夜肌5大秘技　先去角質後保濕　皮膚回復光澤不爛面

臉上黯淡無光財神爺見了都要繞路而行！因此，替肌膚準備好保養急救技巧超級重要，做好功課才能每天都容光煥發！



想要肌膚24小時開光不打烊，五大保養秘技絕對要學起來，這樣才能針對肌膚的突發狀況做滅火。即時解除肌膚疲勞的狀態，脫離疲憊難看的臉色。

肌膚保養5大秘技，養出水嫩肌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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肌膚開光保養方法

1. 分區去角質、提升代謝力

肌膚累了就會偷懶不想代謝，使表層老廢角質過度堆積，而顯粗糙、透光性降低而暗沈，膚色呈現灰矇矇的濾鏡效果。所以要靠去角質產品來促進代謝，但是聰明人的去角質方法一定要分區，每次針對不同的部位做去角質，這次先做Ｔ字部位，下次再做鼻翼兩側位置的方法，才不會讓肌膚有過度清潔的問題產生。另外油性肌膚的人，可選礦物泥、酸類換膚等產品來加強去角質；而偏乾肌膚則選具有溫和代謝效果的潔顏產品，在洗臉時就能微代謝老廢物，慢慢清除障礙也不會有刺激敏感問題。

2. 保濕最重要

身體最重要的水分對肌膚當然最重要啊！肌膚每分每秒都在流失水分，如果肌膚一直缺水代謝就會更差，讓角質增厚避免水分流失，特別在去完角質後，可先用化妝水濕敷或敷面膜，接著再擦上保濕精華、乳液或乳霜。透過大量水分來讓肌膚發出光澤。

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3. 油養按摩 幫肌膚動起來

天氣好冷，這時候除了日常的基礎保養品項外，還可以幫自己選擇一瓶好的美容油，透過臉部按摩還促進代謝循環，助消除過肌膚過勞的情況！美容油不僅有天然的植萃成分與芳療效果，補油也有著助鎖水保濕，使肌膚柔軟有光澤，特別熬夜隔天早上起來時用油按摩，還能有效減緩腫臉的問題喔。

4. 潤色隔離霜不能少

熬夜幾天下來要氣色多好也是很困難，這時候肌膚就需要靠潤隔離霜來快速拯救肌膚亮度。而且隔離霜兼具校正膚色、防曬保濕的效果，能幫肌膚達到提亮保護的光澤感，讓氣色隨時都好澎澎亮。

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5. 有吃營養品肌膚有保庇

除了外在的肌膚保養，「體內保養」更是變漂亮的心機撇步！營養師夏子雯建議秋冬可攝取蔘、薑黃等食材，補氣同時促進體循，由內而外散發好氣色。另外蔓越莓非常適合女生食用，養顏、有助婦科。當然最基本的維他命B、C、D不能少，而膠原蛋白飲也能在忙翻的時候手幫肌膚持續透亮光。

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