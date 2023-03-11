30+輕熟女7大凍齡保養秘訣　台星35歲仍單身：先愛自己，寧缺勿濫

模特兒出身轉型為演員的台灣女星莫允雯，出演過《真愛黑白配》、《妹妹》、《失去你的那一天》、《高塔公主》、《戀愛是科學》等戲劇而走紅。



今年35歲的她，以大使身份出席品牌活動，整個人近看膚況超～好，這次特別要來和妞妞們分享，30+輕熟女的保養方法！

莫允雯30+輕熟肌的7大保養秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 找到適合自己的方式

「當你可以很自在的做自己，就能散發出自信美」坦言20幾歲年輕時，對於追求變美這件事都很盲從，直到這幾年才開始真正去認識自己，包含保養方式、生活習慣、飲食、運動甚至醫美等等。像是她去測了過敏原，才發現原來自己愛喝豆漿，但其實對豆類會過敏，這種過敏也許不是會讓你呼吸困難、長疹子，但會引起身體的慢性發炎，現在在飲食上就會知道要避開某些食材，而醫美這件事，以前大家好像都會很不好意思談論，甚至去做醫美都還要躲躲藏藏，但其實這就是變漂亮的其中一個方式，以她自己為例，一直以來都深受雙下巴困擾，在接觸美國音波後，精準量身打造屬於她的保養方式，拍戲時不用再被導演提醒要注意角度的問題了！

2. 刮痧消水腫

因為本身循環很差容易水腫，加上自己一直都很在意下顎、脖子的線條，除了交給專業外，莫允雯分享，每天早上在保養後，趁著臉上還有保養品時，一定會搭配刮痧板，很勤勞的針對下顎線按摩，對於淋巴排毒、消水腫很有感。

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3. 戒掉冰冷飲

在飲食方面，莫允雯透露自己真的吃很乾淨，目的倒不是為了要減肥，而是現在越來越了解自己的身體，哪些適合吃、哪些不適合，更自招以前真的特別愛喝冰冷飲，起床空腹就要來杯冰咖啡，後來去看中醫調身體，才知道原來喝冰飲跟水腫有關係，現在就會隨身帶個保溫壺，只會裝溫熱水喝。

4. 早上一杯綠拿鐵

從什麼時候開始重視養生？莫允雯有感的分享：「當你有感身體正慢慢變老時！」更舉例，30、31歲時即使熬夜後隔天也沒什麼差，頂多有個黑眼圈，喝杯咖啡就好了，但到了34、35歲時，老化的速度特有感，只要熬夜後整個人的體力及狀態特別差，像是前兩個月參加朋友的結婚After Party回來，必須得休息個2天才能復原。以前起床空腹要喝冰咖啡，現在每天早上都會自己打杯綠拿鐵，會加入像是芹菜、菠菜、羽衣甘藍、冷凍水果等，市場買到什麼菜就加什麼，但她提醒，如果想要加芹菜，一定要配甜的水果如蘋果、水梨，不然會很難喝。

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5. 泡腳促循環

為了想要改善手腳冰冷、循環不好的困擾，除了戒冰飲外，莫允雯也很推可以泡腳！經紀人有送她一個泡腳袋，幾乎每個禮拜都會泡腳，喜歡用很燙的水，裡面加入泡腳包，記得一定要泡到身體出汗、額頭冒微微的汗效果才會好。泡完腳後，會馬上擦乳液，再搭配身體的刮痧板按摩。

6. 維持運動習慣

身形一直維持穠纖合度的莫允雯，都有維持運動的好習慣，她透露最在意的是手臂和大腿中間縫，以前很喜歡重訓、衝浪、跑步這類比較高強度或戶外的運動，但現在反而會以瑜伽、普拉提為主，特別是在天冷時，做點熱瑜珈會讓整個身體很舒服。

7. 懂得寵愛自己

身為公眾人物，感情話題難免被關注，坦言已經單身3年，莫允雯笑說在20幾歲時，還曾立下目標，希望自己30歲就結婚，但現在回頭看反而很好笑。自招以前自己是沒辦法閒下來的，很需要有人陪，在邁入30歲時，也曾拉起了怕嫁不出去的警報，但現在反而很享受自己一個人的時光，先學著好好的愛自己、照顧自己，像是情人節就和姊妹相約去按摩，平常只按一小時，在這特別日子就能多個名目，可以按上2.5小時，「寧缺勿濫」不急於脫單，是她現在對於感情的態度。

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