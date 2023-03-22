減大腿｜網民證重現大腿縫！日女10動作一周由蜜大腿變零贅肉美腿

減大腿運動｜長期坐在辦公室、常吃甜食，或會造成下半身浮腫，不僅臀部變寬，即便節食減肥，雙腿依然顯粗，甚至出現O型腿問題，若想穿短裙和短褲，或會顯露缺點。有日本女生早年分享減肥影片，並成功在一周內由大象腿，塑成筆直的筷子腿，得到不少網民讚好和留言。



減大腿｜日本女生Hinata Kato常在YouTube頻道，分享減肥運動。(IG@hinach_workout)

減大腿｜她成功在一周內，由蜜大腿塑成零贅肉的漫畫腿。(YouTube@Hinata Kato)

相較豐滿身材，相信女生們更想擁有一雙長腿，以提升身形比例。日本女生Hinata Kato常在YouTube頻道，分享減肥運動，其中的《一星期瘦腿訓練》，每日只需進行10分鐘，便成功由蜜大腿塑成零贅肉的漫畫腿，吸引逾5,000萬個觀看，更有網民留言力證「重現大腿縫」。

減大腿運動｜動作一：

首先坐在瑜伽墊或地墊上，然後雙手放後支撐地板，上半身稍向後傾，再運用腹力舉起雙腿約30度，做出左右交叉的動作，並隨次數逐漸提升速度，一直做至20下。

減大腿運動｜動作二：

維持剛才的姿勢，同時將右腿屈曲放地上，左腳則上下擺動，期間腿部不能碰地。重複動作20次後，再反方向進行20次。

減大腿運動｜動作三：

右側身躺在地上，右手肘貼地支撐身體，然後左腳向前跨過右腳，腳板緊貼地板，並以左手抓著腳踝，右腳則稍為提起，維持動作10秒後，再上下擺動20下，最後換邊重複進行。

減大腿｜動作四：做出大字型動作，然後向前彎身，直至雙手碰到地面，再伸直雙手，讓身體做出三角形的姿勢。(YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動｜動作四：

首先做出大字型動作，然後向前彎身，直至雙手碰到地面，再伸直雙手，讓身體做出三角形的姿勢。這個動作可助伸展後腿肌肉，需要找個空曠地方進行，若然雙腿感到拉扯，可以稍為屈曲，並進行30秒。

減大腿運動｜動作五：

做出平板支撐的動作，然後將左腳放在右腳跟，然後伸直身體，保持肩、臀和腿部呈一直線，並持續進行30秒。完成後再換邊進行30秒。

減大腿｜動作六：向前俯身。(YouTube@Hinata Kato)

減大腿運動｜動作六：

雙腿屈曲坐在地板上，讓腳板緊貼腳板，然後儘量彎身向前，直至身體感到拉扯，並維持姿勢30秒。期間可以稍為上下郁動，讓筋骨能夠舒展到一個較低位置。

減大腿運動｜動作七：

站在地上，雙腳打開超過肩寬，上身稍為傾前，並保持腰背挺直及收腹狀態。然後雙手合十，慢慢向下蹲落，直至大腿與地面呈平行線後，再慢慢向上站直。重複動作30次。

減大腿運動｜動作八：

再次躺在地板上，左腳伸直舉起，右腳則屈曲踏地，然後用力撐起身體，同時運用腹和臀力讓後背離地，做出直角三角形的姿勢，再慢慢回到地上。做完20次後再換邊重複動作20次。

減大腿運動｜動作九：

身體平躺在地上，然後打開並屈曲雙腳，並運用腹臀力，上下抬起身體，並重複動作30次。

減大腿運動｜動作十：

站直身子，然後打開雙腿超過肩寬，雙手合十，然後向下蹲，直至大腿與小腿呈90度，再尖起雙腳，最後放下腳尖再站起，並重複動作15次。

資料來源：YouTube@Hinata Kato