暗瘡位置16個揭這些身體隱疾？中醫拆解4大暗瘡成因＋去暗瘡食物

暗瘡位置代表這些身體健康問題？《01女生》就暗瘡位置、暗瘡成因及去暗瘡食物詢問了德善堂註冊中醫師鄭禹，即看看這16個暗瘡位置代表什麼，讓你更易找到去暗瘡方法吧！



最近香港步入了「回南天」的時段，不僅地板墻壁濕漉漉的，自身也覺得黐𥹉𥹉，總感覺汗出不暢，皮膚情況不太穩定，輕則生暗粒，重則生暗瘡，並且有些暗瘡始終難以爆出，最終形成了石頭瘡。

4大暗瘡成因！暗瘡是一種皮膚炎症反應

暗瘡，是人體皮脂分泌過剩，堵塞了皮脂腺導管，然後形成細菌感染，引起了一種皮膚炎症反應，局部就會出現紅腫熱痛。好發的地方一般在面部、上背部和胸部。這些暗瘡有些是開放性的，有些是閉合性的，其中閉合性的比較難治療，裡面有可能還有膿包。

4大暗瘡成因！暗瘡是一種皮膚炎症反應《女神降臨》劇照

暗瘡成因1: 飲食不健康

在中醫角度，暗瘡出現飲食因素是首要原因，過食肥甘厚味，比如說一些甜膩、煎炸、油膩、重口味的食物，這些食物一方面不宜消化，阻礙脾胃功能，容易生痰濕。另一方面這些食物的原料可能還有飽和脂肪酸、過多的膽固醇，也不利於健康。

暗瘡成因2: 進食生冷食物

生冷的食物也會讓人產生痰濕，因為它們抑制了腸胃的陽氣，腸胃運動就緩慢，繼而產生痰濕。

暗瘡成因3: 空氣濕度高

其次就是外界空氣濕度太大，當空氣濕度高的時候，身體往外分泌汗液不是很順暢，體內往外散熱也不是很好，毛孔皮脂腺就容易堵塞。

暗瘡成因4: 亂吃補品

最後還因為有些人亂吃補品造成的，有些補品干擾了體內內分泌水平，溫補過度也容易形成痤瘡。

中醫解構暗瘡位置16個對應什麼隱性疾病？

痰濕郁久就容易生熱，熱往上走，把濕帶到了上面去了，所以面部，上背部或胸部就容易生暗瘡。暗瘡位置具體長的地方可以反映人體內部的健康問題。《黃帝內經》言「有諸內形諸外」、「額主心，左頰主肝，右頰主肺，下巴主腎，鼻主脾」。《01女生》就暗瘡位置詢問了德善堂註冊中醫師鄭禹，即看看中醫師解構暗瘡位置代表著甚麼吧！

中醫解構暗瘡位置16個對應什麼隱性疾病？（《危險羅曼史》劇照）

暗瘡位置1. 額頭

一些長期操勞、思慮過度的人，額頭上容易生暗瘡，這類人並且情緒比較暴躁，睡眠質量也不好。

暗瘡位置2. 左側臉

左側臉易生暗瘡的人，表示肝經有熱，這類人可能脾氣不太好，並且喜歡熬夜。

暗瘡位置3. 右側臉

右側臉表示肺，這裡生暗瘡，表示肺有熱，平時易咽干口干，可能因過食溫熱的水果（比如芒果、榴蓮、荔枝等）引發。

暗瘡位置4. 鼻

鼻在面部位於中間，類似于脾胃在五臟中居中，所以鼻周圍生暗瘡的人，胃火比較大，容易出現口氣、便秘或者反酸等問題。

暗瘡位置5. 下巴

下巴屬於腎，這裡生暗瘡多見於女性，且與月經週期有關，另外喜食生冷的人也容易下巴生瘡。

暗瘡位置6. 背部

除了面部之外，背部也是一個容易生暗瘡的地方，脊柱兩側分佈了足太陽膀胱經，五臟六腑在其均有對應的背俞穴，可以借暗瘡分佈的細微差別判斷五臟六腑出現哪些問題。

暗瘡位置7. 肩胛骨

肩胛骨上緣以上的部分生暗瘡，多為肺熱引起；肩胛骨內側緣附近至下緣，多為胃腸濕熱或肝膽濕熱。

暗瘡位置8. 胸部

胸部循行了足陽明胃經，這個區域的暗瘡多與胃腸濕熱有關。

暗瘡位置9及10. 人中 / 嘴

人中以及嘴周圍附近反應了脾胃功能，一般屬於熱毒熾盛。

暗瘡位置11及12. 太陽穴 / 耳朵

太陽穴或者耳朵附近是經絡中肝膽循行的地方，肝膽濕熱的人容易在太陽穴及耳朵附近生暗瘡。

暗瘡位置13及14. 眉毛 / 頭髮

眉毛或者頭髮的暗瘡更多情況是毛囊炎，如果平時清潔不到位，毛囊容易發炎。

暗瘡位置15及16. 腮邊 / 頸部

腮邊甚至頸部生暗瘡，多數與胃腸濕熱有關，比如喜食煎炸、辛辣食物。

《黃帝內經》言「有諸內形諸外」、「額主心，左頰主肝，右頰主肺，下巴主腎，鼻主脾」。（《舉重妖精金福珠》劇照）

暗瘡位置｜飲涼茶未必有效？

很多人見到自己暗瘡頻發，會簡單理解為是「熱氣」，從而買些廿四味、降火茶來飲用。其實這種觀點對，但不全面。正如上面所說，暗瘡的根本病因在於痰濕，有時會夾雜少量的熱。

正因如此，有些人喝了涼茶，會有效果，而有些人不僅沒治好，反而越喝越嚴重。因為涼的藥能清熱解毒，但它沒有祛濕的功效，所以涼茶可以很快清掉暗瘡的熱，暗瘡的發展好像緩慢了，顏色淡了，但同時也易傷到脾胃，這樣反而影響脾胃化痰濕的功能，所以才會出現越喝越嚴重的現象。所以中醫師治療暗瘡，多在調脾胃的基礎上適量加入一些清熱解毒的藥。

【暗瘡｜暗瘡位置】飲涼茶未必有效？（HK01）

鄭禹中醫：3大去暗瘡食物，湯水食療推薦

去暗瘡食物-湯水推薦1： 綠豆薏苡仁湯

功效：適用於因腸胃濕熱引起的暗瘡

材料：綠豆25g、薏苡仁25g、山楂10g

做法：

1. 把材料洗乾淨

2. 加清水500毫升

3. 浸泡30分鐘後，大火煮開轉小火燜15分鐘即可



去暗瘡食物-湯水推薦2：玫瑰枸杞粥

功效：適用於因壓力大，情志不舒引起的暗瘡

材料：玫瑰花3朵、大米或小米60g、枸杞子10g、冰糖適量

做法：

1. 把材料洗乾淨

2. 先將米煮沸，再調小火煮粥

3. 加入玫瑰花、枸杞子，最後根據口味加入冰糖



去暗瘡食物-湯水推薦3：枇杷葉膏

功效：適用於因肺熱引起的暗瘡

材料：新鮮枇杷葉1000g（每次飲用10-15g）

做法：

1. 把材料洗乾淨

2. 加水煎煮，去渣留汁

3. 兌入麥芽糖適量，濃縮成膏，貯藏備用



德善堂註冊中醫師鄭禹 香港大學哲學博士 南方醫科大學針灸推拿學碩士 南方醫科大學中醫學學士

*從上述食療方就可以看出，不同的暗瘡類型有著不同的食療建議，所以暗瘡的病因病機因人而異，具體請咨詢註冊中醫師。

【暗瘡位置｜暗瘡成因 Q&A】