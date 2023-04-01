減肥方法｜韓妹4招激減40磅！不捱餓養出易瘦體質：韓料照樣吃

韓國戀愛綜藝節目《換乘戀愛》第二季，早前播出時引起一陣熱潮，節目中不少素人參加者其後也開設了YouTube頻道分享生活。其中一位人氣的體育主播李娜妍，同樣開設YouTube頻道吸引了大量粉絲追蹤，早前她分享了一條成功減掉20kg的影片，才知道原來在螢幕前一直身材纖瘦的她，曾經也重達132磅，而她分享的方法都是健康、高效，想趕在夏天減肥的女生可以參考一下！



減肥｜《換乘戀愛》李娜妍曾為減肥嘗試多種方法（YouTube@일단이나연 NAYEON）

減肥｜《換乘戀愛》李娜妍曾為減肥嘗試多種方法

這條影片上傳幾天觀看次數就破125萬及近千留言，李娜妍分享到她的身高是163cm，但體重曾超過132磅，當時不但手臂肥胖，更有明顯的肚腩。而李娜妍分享到在大學時期會喝酒和吃宵夜，她曾為了成功減肥，曾經試過中藥、減肥藥甚至是減肥針，但都只有短期效果很快就反彈。後來李娜妍去到美國留學時飲食不節制，體重就衝破了132磅，身材更是一去不返。

減肥｜李娜妍輕鬆減掉40磅（YouTube@일단이나연 NAYEON）

減肥｜《換乘戀愛》李娜妍輕鬆減掉40磅

李娜妍在影片中分享自己現在體重是103磅，曾經更減至92磅，等於一度減逾40磅，她表示只要回歸健康飲食自然就會瘦下來，40磅中有部分是自然而然瘦下的。相比起一下子把體重降下去，養出易瘦體質更重要。

減肥方法1｜養出細胃口（IG@inayommi）

減肥方法1｜養出細胃口

李娜妍分享自己減肥的第一件事是放棄節食，改為把「把胃口縮細」，把食物份量都減半，慢慢讓身體習慣少吃一點，當保持這個習慣一段時間，會發現即使是原本的一半分量也能吃飽。不會出現像節食那樣，因為將食量大幅度減少，而當復常飲食後，體重再次反彈的情況。

減肥方法2｜少量多餐方式（IG@inayommi）

減肥方法2｜少量多餐方式

在減肥期間總會想餓了也不能吃規定以外的食物，但李娜妍提到的第二步是不能讓自己餓到，但也不能吃到很飽，因為時常捱餓會讓身體變差，而且當重新進食時體重就會因此反彈。李娜妍分享自己是以少量多餐的方式，但睡前4小時絕對不能吃東西。

減肥方法3｜韓式料理都能照吃（YouTube@일단이나연 NAYEON）

減肥方法3｜蛋白質豐富的肉 韓式料理都能照吃

在食物類型選擇上，李娜妍自己喜歡吃健康的韓式料理，每餐都會有澱粉質、肉及蔬菜，確保每餐都是營養均衡。但李娜妍會選擇吃蛋白質豐富的肉，像是海鮮再搭配蔬菜和米飯一起吃，但她表示每個人體質不一，適合吃的食物都不同，她適合吃海鮮，幫肋身體整個循環代謝提升，自然養出易瘦體質。

另外她也分享到自己會吃菜包飯、石鍋拌飯、烤肉飯等韓式美食，雖然熱量高，但份量都是減半，不怕會長胖，而經她表示減肥是長期進行，很難完全戒掉，偶爾放鬆一下，反而會有意外驚喜。

減肥方法4｜芭蕾舞、帶氧運動及泡澡（IG@inayommi）

減肥方法4｜芭蕾舞、帶氧運動及泡澡

單是減肥是不足夠的，讓身體變得更好看也是很重要的。李娜妍除了改變飲食習慣外，她也養成運動習慣，一星期會上2堂芭蕾舞及1-2次的帶氧運動，每天都會在家中拉筋。此外，李娜妍還分享了一個很有趣的方法，就是泡澡，能提升新陳代謝循環，可讓肌膚變得更有彈力和好氣色！