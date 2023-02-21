5個減肥方法成功4個月減33磅！不節食水桶腰同樣消失　至今不復胖

減肥方法｜許多女生在減肥時，追求能即時看到效果，會選擇節食，節食點確能讓體重即時下降，但這款很容易一恢復正常食量就復胖。但在社交平台小紅書上這位「晚風」KOL，只用4個月就由138磅減至105磅，足足減了33磅，到現在都不曾發胖，而她的減肥方法更是主張每餐都吃飽！



減肥方法1. 不用忌口 但有飽足感就停下

減肥方法｜不用忌口 但有飽足感就停下（小紅書@晚風）

在想減肥時都會想太油、太鹹、太甜的都不吃，但「晚風」認為這樣的飲食習慣會破壞身體吸收，而且很難一輩子都不再碰這些食物，因為當你之反吃到這些食物，很容易就會復胖。「晚風」推崇好好吃飯，與食物和平相處，任何食物都不限制，但是高糖和高油食物少吃，平日飲食有飽足感就停下，不過量飲食。

減肥方法2. 三餐正常吃：主食減半、配菜照常

減肥方法｜三餐正常吃：主食減半、配菜照常（IG@y__ssoso）

除了不忌口外，「晚風」也堅持每日三餐一定要正常吃，她會以細嚼慢嚥方式來避免吃過量，這樣才是真正的均衡飲食。但如果在剛開始時很難做到不過量的話，一開始可以將主食減半，但配菜的量則和平日一樣，這樣在滿足口腹同時逐漸減少食量。

減肥方法3. 攝取高蛋白質食物

減肥方法｜攝取高蛋白質食物（IG@y__ssoso）

攝取高蛋白質的食物能增加飽腹感，不易感到肚餓，就不會一直想吃零食，而且補充足夠的蛋白質還能有助增肌減脂。「晚風」分享簡單的每日應攝取蛋白質份量算計公式，假如體重是45kg×(1-1.5)，每日應攝取45g-67.5g的蛋白質，而富含蛋白質的食物包括雞蛋、雞胸肉、魚類、蝦、豆腐等。

減肥方法4. 攝取低升糖指數值食物

減肥方法｜攝取低升糖指數值食物（IG@y__ssoso）

低升糖指數值（低GI值）的食物亦是減肥期間的好幫手，同樣能延長飽腹感，及減緩血糖上升速度，而且這樣食物大多是低熱量，例如全麥麵包、紅米飯、蕃薯、連皮焗薯等，這類食物都很適合取代主食澱粉類，讓減肥進度更快，同時不挨餓。

減肥方法5. 從日常簡單運動做起

減肥方法｜從日常簡單運動做起（IG@its_neulbo_time）

想減肥時聽得最多的一定是運動，但對於平日沒有連動習慣的女生來說很難堅持。所以「晚風」建議先身邊日常開始做起，例如改成走樓梯、上班提早一站下車多走一段路、每日抽10分鐘運動等等，慢慢養成運動習慣。