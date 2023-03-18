憑2減肥方法減88磅！年輕媽孕後體重急升遭嫌棄　以1招反擊丈夫

減肥方法｜不少媽媽由懷孕到生產後都會擔心難以回復至纖瘦身型，在韓國有一位年輕媽媽Jiwon的經歷更慘，因懷孕關係體重急升到189磅，但她沒有得到丈夫體諒，更慘遭丈夫嫌棄。年輕媽媽Jiwon本身是易胖體質，為了減肥嘗試過各種方法，最終花了10個月時間成功減了88磅，其後向丈夫提出離婚，她後來也在YouTube分享自己的減肥方法和減肥餐單，讓更多與她同樣受易胖體質困擾的女生，更輕鬆瘦下來！



減肥｜年輕媽媽因孕後體重急升，慘遭丈夫嫌棄，下定決心瘦身（YouTube@마릴린）

減肥｜年輕媽媽因孕後體重急升 遭丈夫嫌棄 下定決心瘦身

這位年輕媽媽Jiwon因自從懷孕後，受到壓力影響及情緒問題，讓她變得暴飲暴食，由原本132磅升到189磅。但Jiwon的丈夫不但沒有安慰她和多花時間陪伴，反而嫌棄她、向她冷嘲熱諷，於是她下決定心要減肥，期間她嘗試過各種方法，包括：斷食、狂運動後晚上不吃飯、一個月只喝水等極端減肥方法。

減肥｜年輕媽媽以健康方法成功減了40KG（YouTube@마릴린）

但這些方法只能讓她短暫瘦下來，其後只要正常飲食就反彈，後來她在嘗試各種方法後，最終找到對她來說健康且有效的方法，成功減了88磅，體態也比產後更好，且向嫌棄她的丈夫提出離婚，成為漂亮的單親媽媽！

減肥方法1：不吃精緻澱粉、加工食物

減肥方法1：不吃精緻澱粉、加工食物（YouTube@마릴린）

年輕媽媽Jiwon在YouTube上，不時分享自己的減肥心得和減肥餐單，讓同樣受易胖體質困擾的女生，更輕鬆瘦下來和不復胖。Jiwon會先從飲食方面入手，她先戒掉精緻澱粉、加工食物及高糖甜點，同時會減少攝取碳水化合物。Jiwon的每日三餐一定會有五穀雜糧（小米、大米、小麥、大豆及高粱）或蕃薯，再搭配魚肉、雞肉、蛋及蔬果等瘦身且飽足感十足的食物，減肥不挨餓！

減肥方法2：堅持運動（YouTube@마릴린）

減肥方法2：堅持運動

現在是單親媽媽的Jiwon每天要上班又要陪伴女兒，所以沒甚麼時間外出運動，但她會在家中做簡單伸展運動及瑜伽，在周末會帶女兒去郊外或外出活動，在進行親子活動同時消耗卡路里。在Jiwon堅持不懈的運動下，她不但減走小肚腩，同時讓體態變得好，甚至更勝產前少女時。