減大腿｜大腿圍2星期減3.5cm！每日睡前4分鐘　靠8動作踢走大象腿

減大腿動作｜隨天氣變得暖和，不少女生都換上短褲，展現出纖幼長腿。不過，由於長時間坐在辦公室，下半身易形成浮腫，因此需要多做運動，以促進雙腿血液循環，讓雙腿變回筷子腿。相信大部分女生都會羨慕日本女生，即使身材不算高挑，仍有好看的腿形比例，使整體視覺上增高。因此，不妨參考YouTuber Momomi的瘦腿教學，讓自己趕走夏天前，練回一雙美腿。



減大腿動作｜日本女生Momomi早年透過YouTube，分享自己的瘦腿運動。(IG@momomi__official)

女生最在意的身體部位，雙腿必是其一。日本女生Momomi早年透過YouTube，分享自己的瘦腿運動，每日只需睡前進行4分鐘，便成功在兩星期內，大腿圍由48厘米，減至44.5厘米，整整瘦了一圈！

減大腿動作｜每日只需睡前進行4分鐘，便成功在兩星期內，大腿圍由48厘米，減至44.5厘米。(YouTube@Momomi)

減大腿動作一：

右邊側躺在瑜伽墊上，以右手支撐頭部，左手則放鬆放在前方作平衡，然後屈起左腳，將腿同樣擺前，並保持腳板貼地。 運用側腹和右腿力，將右腳連續提起和放下，並維持進行30秒。

減大腿動作二：在右腿抬至最高位置時停下，並維持姿勢30秒。(YouTube@Momomi)

減大腿動作二：

保持剛才的動作，在右腿抬至最高位置時停下，並維持姿勢30秒。這動作有助運動大腿內側肌肉，以消除較難減的贅肉，腿形也會更好看。

減大腿動作三：

將動作換成左邊，將身體側靠向左邊，並以左手支撐頭部，右手放在前方以平衡全身力量。完成後，右腳屈曲放前，左腳則一直向上抬起和放下30秒，以運動大腿肌肉。

減大腿動作四：在左腿抬至最高位置時停下，儘量維持姿勢30秒。(YouTube@Momomi)

減大腿動作四：

保持剛才的動作，在左腿抬至最高位置時停下，儘量維持姿勢30秒。

減大腿動作五：

平躺在瑜伽墊上，雙腿屈曲貼地，同時微微張開，讓腳跟和肩膀維持在同一直線。提起腳尖，並運用腹力，將全個下半身提起，形成三角形姿勢，再慢慢放下臀部，並再次提起，重複動作30秒。若然腹力不夠的話，可以將腳掌放低貼地，讓身體重心放下。

減大腿動作六：

維持剛才的動作，運用腹力一直提起下半身，然後雙腿一直向外及向內開合，持續進行30秒。同樣地，若然腹力不夠的話，可以將腳掌放低貼地，讓身體重心放下。

減大腿動作七：

運用腹力將雙腿抬高併攏，讓大腿和小腿保持90度角。完成後，再慢慢向外打開，然後再合起，並重複動作30秒。期間膝蓋需保持在同一垂直線上，以確保用到腿內側肌肉，同時雙腳也要保維尖腳的姿勢。

減大腿動作八：

將雙腳屈起，腳板碰腳板，然後運用腹力，向上抬腳，兩邊腳板也同時轉向上，再慢慢放下，回到原位。重複動作30秒。

資料來源：YouTube@ Momomi