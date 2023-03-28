減肥食譜5日減4kg！韓妹揭不易長胖4美食：炒飯、墨西哥薄餅

減肥食譜｜減肥對熱愛美食的女生而言，似是件難以達成的事。其實只要食材健康，使用合適的減肥食譜，便能兩全其美，在享受豐富美食的同時，幫助減磅。網上不少網民分享減肥食譜，其中韓國美妝KOL「You Need」早前亦有拍片，公開自製的減肥美食，成功在5日內減掉4公斤，而且食物都看來吸引，令人胃口大開，各位想減肥的女生們，不妨也參考一下減肥食譜。



減肥食譜｜美妝KOL「You Need」揭開當地女生不長胖的部分謎團。(IG@you_needn_)

美食當前一般難以抵禦，但若食物健康且助減肥，多吃一點何樂而不為？不少人都好奇韓國女生，食量一般都大，但身形卻又高又瘦，令人羨幕。美妝KOL「You Need」便揭開部分謎團，早前於個人頻道上載影片《體重急增後急速減磅的美味食譜》，表示自己在新年假期間，體重不知不覺間增加了4公斤，於是親自炮製減肥食譜，成功在5日內回復原本體重，以下的其中4個看來非常吸引。

減肥食譜｜她表示自己在新年假期間，體重不知不覺間增加了4公斤，於是親自炮製減肥食譜，成功在5日內回復原本體重。(YouTube@ You need 윤이든)

減肥食譜｜雞胸肉腸蒟蒻炒飯 (YouTube@ You need 윤이든)

減肥食譜一：雞胸肉腸蒟蒻炒飯

相較高澱粉的飯粒，「You Need」常用蒟蒻製成的米飯作材料。她會準備預先弄好的蒟蒻炒飯，放進平底鑊內，並利用鑊鏟左右翻炒熱約2分鐘。若沒有現成的蒟蒻炒飯，可以將蒟蒻飯炒熟，再加入泡菜和雞胸肉粒調味。完成後，可以煎香兩條雞胸肉香腸，流出來的肉汁，更可令飯味更香，再稍微用匙羹壓平飯粒，還能增加少許飯焦的味道。

減肥食譜｜蒟蒻紫菜包飯 (YouTube@ You need 윤이든)

減肥食譜二：蒟蒻紫菜包飯

若然只吃飯的話，或會感到很悶，因此她亦會稍轉口味，將蒟蒻炒飯弄成紫菜包飯。她會先將海鮮蒟蒻炒飯炒約3分鐘，裡面材料包括栗米粒、紅蘿蔔粒、青椒粒和蝦仁等。然後再將兩隻雞蛋打成蛋漿，並部分倒入平底鑊內，鋪成薄薄一片煎熟。完成後，先在砧板上鋪上壽司紫菜，然後放煎蛋和芝士，再加入炒飯壓平，兩邊擺放兩片生菜，以防炒飯跌出來，最後摺起生菜，以捲壽司的方式製作，並切成一片片，方便食用。

減肥食譜｜雞蛋雞胸肉墨西哥薄餅 (YouTube@ You need 윤이든)

減肥食譜三：雞蛋雞胸肉墨西哥薄餅

先倒出兩隻雞蛋，然後攪拌，再將三分一椰菜刨絲，加入蛋漿內攪拌，並放部分在平底鑊上煎熟。在差不多煎熟前，在蛋漿上放一片墨西哥薄餅，讓兩樣食物黏在一起。完成後，重複剛才的步驟，弄出一模一樣的煎餅，並在上方擺放帶有醬汁的雞胸肉粒，再鋪上少許醬汁及一兩片生菜，然後捲起並對切，外面亦包裹一層保鮮膜，以防食物溢出。

減肥食譜｜香腸羅勒意大利豆腐麵 (YouTube@ You need 윤이든)

減肥食譜四：香腸羅勒意大利豆腐麵

先將洋蔥切片、雞胸肉腸及蒜頭切粒。在平底鑊上放入洋蔥和蒜頭炒香，然後加上幼身的豆腐麵，待一會後再以一大匙羅勒醬調味。完成後，可以放入雞胸肉腸一拼炒熟，然後上碟。

資料來源：YouTube@ You need 윤이든