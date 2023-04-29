頭皮痕癢就是敏感性頭皮？3大症狀初步判斷及舒緩｜換季皮膚問題

早晚溫差大的換季時刻，使得頭皮出油狀況也產生變化，進而引發搔癢、掉屑等各種症狀！這時，很多人就認為自己是敏感性頭皮，而急著尋求醫生的協助！



不過，有時只是單純的搔癢，而不是敏感問題。那麼，如何判斷呢？請繼續看下去！

判斷頭皮屬性的6個要點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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經常頭皮發癢，就是「敏感性頭皮」？

其實，頂級頭皮養護專家juliArt，依據消費者頭皮健檢統計觀察，發現有九成因「敏感性頭皮」而尋求協助的人，只是「細菌孳生」造成搔癢，而非真正的敏感性頭皮。事實上，敏感性頭皮僅占5%，大部分的搔癢或掉屑症狀，都是能夠透過更換洗髮產品、注意生活習慣而改善。若只是洗髮覺得癢、頭髮擦乾後癢、不管甚麼時候都有搔癢感，其實可能來自不同原因。

1. 洗髮當下或沖水時覺得癢：

主要是洗頭水太偏鹼性影響頭皮的弱酸性環境，或是成份不適合肌膚而造成頭皮敏感，約有5%民眾是因此情況尋求頭皮護理中心的協助。

2. 擦乾頭髮後約2~5分鐘感到搔癢：

很大的原因是出在毛巾上的細菌或黴菌滋生，或是梳具太久未清潔造成，這是最多頭皮搔癢的原因，約有60%的發生率。

3. 不論何時都會有搔癢感：

中油性頭皮若是洗髮時沒有充分滅菌，即洗頭水停留時間不夠久，使細菌滋生而發癢，約有30%民眾會有此困擾。

若洗完頭後2-3天，頭皮尚未出油且伴隨著頭皮發癢。此時，就可初步判斷自己為乾敏性頭皮。若想進一步判斷頭皮狀態，也可以在家進行初步檢測。

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頭皮出現泛紅，就是「敏感性頭皮」？

雖然，泛紅是「敏感性頭皮」的基本判斷方式。但，壓力、搔癢、熬夜亦或是頭皮上的微生物失衡，也可能引起泛紅反應。因此，不妨可以再增加幾個方式，來判斷是否可能為敏感性頭皮。

1. 換季時頭皮容易感到緊繃、發癢等不適

2. 使用較為刺激性的產品，如含酒精，或是洗過熱水時，肌膚容易紅、腫、癢

3. 在太陽底下短時間內頭皮容易有明顯的不適，如發熱、泛紅。

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就算不是敏感型頭皮，也能用舒敏型洗頭水？

當然可以！但除了選用舒敏型洗頭水，更應該注意洗髮時的小動作，才能根本解決頭皮發癢困擾。如果不是敏感型頭皮，不需要過度擔心頭皮受傷，而在洗髮時下手太輕或是不敢洗太久。其實，洗頭時以指腹用適度的力道搓洗，對頭皮環境是很有幫助的。

另外，也可能是頭皮上的髒污沒有充分清潔，或是營養成分停留時間太短而達不到舒緩效果，可透過清洗兩次，再搭配養髮液延長成分停留在頭皮上的時間以滋養髮根。最後，要提醒若確定是敏感性頭皮，容易受到環境刺激而產生不適。在日常保養中除了挑選溫和低敏成分外，也應避免使用帶有涼感成分如酒精、薄荷，同時避免以熱水洗頭，不讓頭皮乾燥且緊繃。

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