減肚腩動作｜10日練螞蟻腰、11字腹肌！每日家中7分鐘踢走水桶腰

減肚腩｜連串節日假期後，便要繼續減肥計劃！相信不少女生最在意的位置，便是在腰至臀的部位，特別穿高腰褲時，若然出現肚腩，特別容易看來肥胖，甚至有腿短的感覺。有日本女生早前公開自己的減肚腩運動，並在短短十日內，成功收細兩個碼，而且隱若現出11字腹肌，腰兩側更有著明顯的曲線，超級厲害。



減肚腩動作｜早前有日本女生公開減肚腩運動影片，挑戰連續10日做以下的動作，最後腰圍明顯收細，踢走水桶腰，同時練出腹肌，成績驚人。(YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

夏天服飾一般輕透，更易現出身體各處肥肉，因此需要重點減肥。有日本女生透過YouTube頻道「トレぴな」，分享自己的減肥日常，並試過在10個月內，減重9公斤。早前她公開減肚腩運動影片，挑戰連續10日做以下的動作，最後腰圍明顯收細，踢走水桶腰，同時練出腹肌，成績驚人。

減肚腩動作｜有日本女生透過YouTube頻道「トレぴな」，試過在10個月內，減重9公斤。(Twitter@torepina_diet)

減肚腩動作練腹肌一：

首個動作較為簡單，只需平躺在瑜伽墊或地墊上，雙手拓頭、腳尖伸直，然後運用腹力，交替提起左右腳後放下，持續30秒便可。若然柔軟度不夠高，抬腳時可以微微屈曲，儘量以腹力為主。

減肚腩動作練腹肌二：

保持原先的動作，然後左腳向自己垂直屈起，同時右手肘儘量碰膝蓋，再慢慢伸直，並換邊交替進行30秒。這個動作不僅需要更大的腹力，也會用到大腿後方的肌肉。

減肚腩動作練腹肌三：

身體平躺在墊上，雙手垂直向地，雙腿則合起屈曲，腳尖保持伸直。運用腹力將雙腿向上抬高，期間儘量令臀部和背部離地，並以雙手平衡重量，然後慢慢放下，重複動作30秒。

減肚腩動作練腹肌四：

動作跟一般的仰卧起坐相似，先將雙腿抬高屈曲，並形成90度直角。手肘放在接近雙耳位置，然後運用腹力，抬高上半身，儘量將手肘碰向膝蓋，再徐徐放下，重複動作30秒。

減肚腩動作練腹肌五：

坐起身體，雙腿向上屈起並離地，上半身則稍為伸直傾斜，然後慢慢向左扭轉，雙手同時伸直放下，再換向另一邊做同樣動作，並重複30秒。這個動作更能鍛鍊平衡，因此所需的腹力會更多。

減肚腩動作練腹肌六：

雙手稍向兩側後面放，並支撐著身體，雙腿則合起伸直，然後配合撐起上半身，向上屈起，並重複30秒，以運用腹力。

減肚腩動作練腹肌七：

做出平板支撐動作，雙手屈起放地上，支撐起整個身體，同埋平持肩腰臀挺直。運用腰力扭動身體，讓下半身兩側儘量貼地，再慢慢回到原位，並換邊進行，持續30秒。這動作需要更大的腹力，可以更為鍛鍊腰兩側。

減肚腩動作練腹肌八：

繼續做出平板支撐動作，並維持30秒，期間保持肩腰臂在同一水平線，可以感到腹部用力。

減肚腩動作｜平板支撐動作 (YouTube@トレぴな【脱ムチコ】)

減肚腩動作練腹肌九：

再一次重複動作二，並持續30秒，便完成所有的減肚腩動作。

資料來源：YouTube@トレぴな【脱ムチコ】